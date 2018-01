Polizeibericht Schwedt vom 18.01.2018

FKAISER

Uckermark (MOZ) Wartende beleidigt und geschlagen

Schwedt. Eine tätliche Auseinandersetzung gab es Dienstagmittag in der Bertha-von-Suttner-Straße. Ein Syrer und eine Schwedterin warteten an der Bushaltestelle. Vom gegenüberliegenden Wohnblock war nicht nur lautstark Musik zu hören. Der Mieter beleidigte erst von oben die junge Frau, kam dann runter und griff den Syrer an. Hinzugerufenen Polizisten bereiteten dem ein Ende. Ein Alkoholschnelltest beim Angreifer ergab 1,9 Promille. Er ist der Polizei bereits mehrfach aufgefallen und muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die Verletzungen des 19-jährigen Syrer wurden von Rettungskräften versorgt.

Zahlreiche Wildunfälle

Milmersdorf/Schenkenberg. Mehrere Wildunfälle gab es am Mittwochmorgen. Gegen 7.45 Uhr stieß auf der L100 kurz vor dem Abzweig zur Siedlung Schönberg ein Fahrzeug mit Dammwild zusammen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt nach erster Schätzung 5000 Euro. Ebenfalls um diese Zeit kollidierte an einer Ampelkreuzung in Felchow in der Crussower Straße ein Auto mit einem Fuchs. Gegen 8.25 Uhr querte auf der L26 zwischen der Autobahn 20 und Kleptow ein Reh die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier. Ein Polizist erlöste das verletzte Reh mit einem Schuss. Sie Jagdpächter sind informiert.

Handschellen klickten für Autodieb

Angermünde/Altglietzen. Ausgerechnet an seinem Geburtstag klickten für einen mutmaßlichen Autodieb auf der B 158 nahe Altglietzen die Handschellen. Bundespolizisten hatten den 39-Jährigen, der mit einem Kleintransporter auf der B 158 unterwegs war, am Dienstagnachmittag gestoppt. Der Wagen war in der Nacht zum Sonnabend in Berlin gestohlen worden.