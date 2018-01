Polizeibericht Eberswalde vom 18.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Einbrecher nehmen Technik mit

Ahrensfelde/Bernau. Ohne Beute mussten Einbrecher in in der Goethestraße in Ahrensfelde und im Neuen Schulweg Bernau abziehen. Sie scheiterten an der Eingangstür und am Sicherheitsglas der Terrassentür der Wohnhäuser, hinterließen bei ihren Versuchen aber einen Sachschaden in Höhe von 1000 und 300 Euro. Noch erheblicher war der Schaden, den Einbrecher in einem Firmengebäude in der Zepernicker Chaussee anrichteten. Sie nahmen Monitore, Laptops und Teile einer Küchenausstattung im Wert von rund 5000 Euro mit.

Werkzeug gestohlen und Auto beschädigt

Eberswalde. Einbrecher sind in eine Garage in der Rudolf-Breitscheids-Straße in Eberswalde eingedrungen. Sie brachen mehrere Schlösser auf, griffen sich Werkzeug und beschädigten außerdem einen in der Garage abgestellten VW Fox. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Autodieb festgenommen

Angermünde/Altglietzen. Ausgerechnet an seinem Geburtstag klickten für einen mutmaßlichen Autodieb auf der B 158 nahe Altglietzen die Handschellen. Bundespolizisten hatten den 39-Jährigen, der mit einem VW Caddy auf der B 158 unterwegs war, am Dienstagnachmittag gestoppt. Der Wagen war in der Nacht zum Sonnabend in Berlin gestohlen worden.