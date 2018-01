Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 18.01.2018

MOZ

Frankfurt (MOZ) Warenalarm piepste sofort los

Beim Betreten eines Geschäfts im Spitzkrug-Multi-Center (SMC) löste bei einem Mann am Dienstagnachmittag der Alarm am Eingang aus. Eine Mitarbeiterin des Ladens wollte daraufhin mit dem Mann klären, warum es gepiepst hat – der aber wurde sofort aggressiv und verletzte sie dabei an der Hand. Anschließend flüchtete er ins SMC, wurde dort aber von Polizeibeamten gestellt. In seinem Rucksack fanden sich Gegenstände, für die der 41-Jährige keine Nachweise vorlegen konnte.

Verbaler Streit eskalierte

Mit Schlägen ins Gesicht endete am Dienstagmittag ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 19-jährigen Syrer – er musste ambulant behandelt werden – und einem 24-Jährigen aus Gambia. Die beiden waren beim Busfahren aneinander geraten. Den Älteren erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem am Buschmühlenweg in Richtung Weinberge. Am Freitag wird an der Bahnhofstraße in Richtung Heilbronner Straße geblitzt.

Blitzer