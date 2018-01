Polizeibericht Seelow vom 18.01.2018

MOZ

Seelow (MOZ) Betrugsversuch mit „Staatsanwalt“

Seelow. Auch von im ersten Moment bedrohlichen Begriffen wie „Pfändung“ und „Staatsanwalt“ hat sich ein Senior aus Seelow nicht verunsichern lassen. Laut Polizeibericht wurde er am Dienstagvormittag vom Mitarbeiter eines „Bankenverbandes“ angerufen, der ihm – in tadellosem Deutsch – die Pfändung eines vierstelligen Betrages ankündigte. Bei Rückfragen möge er einen Staatsanwalt anrufen, dessen Nummer er gleich mitlieferte. Von dem angeblichen Staatsanwalt wiederum erfuhr der Rentner, dass sich der Betrag inzwischen deutlich erhöht habe. Sollte er jedoch den ursprünglich geforderten Betrag auf ein türkisches Konto überweisen, sei die Sache erledigt. Da wurde es dem Angerufenen zu bunt – er legte auf und informierte die Polizei.

Alle vier Räder abmontiert

Wriezen. Böse Überraschung für den Besitzer eines Pkw Opel: An dem Wagen, den er am Vorabend in der Mauerstraße geparkt hatte, fehlten am Dienstagmorgen alle vier Räder. Schaden: rund 800 Euro.