Polizeibericht Freienwalde vom 18.01.2018

LR FRW

Freienwalde (MOZ) Gestohlenen VW Caddy gestoppt

Altglietzen. Polizeigewahrsam statt Geburtstagsfeier – für den 39 Jahre alten Fahrer eines VW Caddy war der Dienstag gelaufen, als ihn Zivilfahnder der Bundespolizei auf der B 158 nahe Altglietzen kontrollierten. Schnell wurde klar: Der Caddy war am 13. Januar in Berlin gestohlen worden. Dass der Wagen während der Kontrollaktion auch noch – warum auch immer – gegen das Polizeifahrzeug rollte, machte es nicht besser. Der 39-jährige Pole wurde festgenommen und an die Landespolizei übergeben.

Alle vier Räder abmontiert

Wriezen. Böse Überraschung für den Besitzer eines Pkw Opel: An dem Wagen, den er am Vorabend in der Mauerstraße geparkt hatte, fehlten am Dienstagmorgen alle vier Räder. Schaden: rund 800 Euro.