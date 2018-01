Auf der Suche nach Bauflächen

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Im Amt Oder-Welse sind fast überall die Baugrundstücke Mangelware. Auch in Pinnow fragen immer wieder vor allem junge Familien nach Bauplätzen. Viele wollen von der Stadt aufs Land ziehen. Pinnow ist ein Dorf, wo die Verkehrsanbindung und die Infrastruktur sehr gut sind.

Die Gemeinde und das Amt arbeiten daran, Wünsche nach Bauflächen für Eigenheime zu erfüllen. Bereits 2015 hat die Gemeindevertretung beschlossen, für ein Wohngebiet im Ortskern einen Bebauungsplan aufzustellen. In der Nähe des Mühlenteiches soll dorftypische Einfamilienhausbebauung auf großzügigen Grundstücken von 1000 bis 1300 Quadratmetern ermöglicht werden. Die Fläche ist insgesamt 2,7 Hektar groß, es wird bisher größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurde der erste Entwurf des Bebauungsplanes im vergangenen Jahr beschlossen und der Planungsentwurf öffentlich ausgelegt. Im November wurde der Bebauungsplan "Wohnen im Ortskern" beschlossen. Damit könnte 2018 mit der Erschließung begonnen werden.

Ein weiteres Eigenheimgebiet ist im Bereich der Holzhäuser in der Straße der Jugend vorgesehen. Hier sei die Sache komplizierter, sagt Amtsdirektor Detlef Krause. Bevor hier Häuser und Garagen entstehen können, sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Der Lärmschutz spielt eine Rolle. Es müssen die Entfernungen zu den Windkraftanlagen und zum Industrie- und Gewebegebiet berücksichtigt werden. "Es gibt eine Vorbelastung durch beides, ebenso durch die Straße. Auch der Sportplatz ist in der Nähe. Das müssen wir in diesem Jahr klären", so der Amtsdirektor.

Auch in Passow soll es noch Bauplätze geben. Dazu soll es in der nächsten Gemeindevertretersitzung einen Erschließungsvorschlag geben