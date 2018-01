Einblick in den Schulalltag

LR FRA

Frankfurt (pac) Die Großen schauen den Kleinen einmal über die Schulter. So ist der Tag der offenen Tür am Sonnabend in der Freien Waldorfschule gedacht. Interessierte Familien können zwischen 11 und 13 Uhr Einblick in Klassenräume bekommen, an öffentlichen Unterrichtsstunden teilnehmen sowie allgemeine Informationen zu Aufnahmemodalitäten oder den Quereinstieg erhalten. Die Gäste bekommen ebenso die Möglichkeit, sich über Grundzüge der Waldorfpädagogik zu informieren, in der nach eigener Definition die ganzheitliche Bildung - und nicht die rein intellektuelle - im Vordergrund steht. Eltern, deren Kinder in diesem Jahr schulpflichtig werden, können sich auch individuell beraten lassen. Für die Besucher wird an diesem Tag zum ersten Mal das neue Werkstattgebäude geöffnet.

Die Schulleitung bietet den Familien ebenfalls an, vorab bereits die öffentliche Schulfeier zu besuchen. Im Vorfeld der Informationsveranstaltung stellen die einzelnen Klassenstufen ab 9.30 Uhr in der Turnhalle vor, woran sie aktuell im Unterricht arbeiten. Insgesamt lernen rund 300 Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse an der Freien Waldorfschule. Eine Elterninitiative hat die Schule mit künstlerisch-praktischem Schwerpunkt 1990 gegründet.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet am Sonnabend von 9bis 12 Uhr ebenso das Karl-Liebknecht-Gymnasium. Zunächst werden Schüler und Lehrer der Schule die Gäste empfangen und Auskunft über das Lernen am Gymnasium geben, bevor Schulleiter Torsten Kleefeld jeweils um 10 Uhr und um 11 Uhr in der Aula den Bildungsgang am Gymnasium vorstellt und Auskunft zum Anmeldeverfahren gibt.

Während dessen präsentieren sich in den einzelnen Unterrichtsräumen die verschiedenen Fachbereiche. Eltern können sich Lehr- und Arbeitsmaterialien sowie Schülerarbeiten anschauen, bei Interesse auch eine Beratung in Anspruch nehmen. Mikroskope und Experimente werden für die jüngeren Besucher vorbereitet, damit sie sich praktisch betätigen können.

Das städtische Gymnasium möchte den Gästen in diesem Rahmen auch einen Eindruck vom Profil der Schule vermitteln, zu dem der Polnischunterricht und das Latarnia-Projekt sowie außerschulische Angebote der offenen Ganztagsgestaltung gehören. Haben die Gäste genug Informationen gesammelt, können sie im Schülercafé ein wenig verschnaufen.