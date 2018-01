Rund 230 Gäste beim Neujahrsempfang

Stephan Achilles

Falkensee (MOZ) Der TSV Falkensee hat am Dienstagabend in der Stadthalle mit dem Neujahrsempfang die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum, das in diesem Jahr im Fokus steht, eingeläutet.

Begonnen hat der Verein mit zehn Übungsleitern und rund 300 Mitgliedern. Heute zählt der TSV zu den größten Sportvereinen in Brandenburg. In 181 Sportgruppen trainieren 3.612 Sportbegeisterte aller Altersgruppen unter der Anleitung von 250 Übungsleitern, die fast alle ehrenamtlich tätig sind. Erfolgreiche Sportler, wie der Olympiateilnehmer Nils Brembach, haben beim TSV angefangen. Die sportlichen Showteams des Vereins errangen nationale und internationale Erfolge. Die legendären "Dreamdaddys" wurden 2010 bei einem Empfang des Bundespräsidenten mit dem "Kleinen goldenen Stern des Sports" ausgezeichnet. Der TSV ist und bleibt eine der ganz großen Erfolgsgeschichten in Falkensee. Vielen Menschen bietet er Gelegenheit für eine gesunde und sinnvolle Freizeitgestaltung.

"Wir hätten keine Chance, das was dort geleistet wird, in irgendeiner Weise zu ersetzen", sagte Bürgermeister Heiko Müller beim Neujahrsempfang zum 25. Jubiläumsjahr des TSV Falkensee am vergangenen Dienstag in der Stadthalle Falkensee. Rund 230 geladene Gäste, darunter Landrat Roger Lewandowski (CDU), die Bürgermeister von Falkensee und Schönwalde/Glien sowie viele Trainer und Betreuer folgten den Festreden, Begrüßungsansprachen und Auszeichnungen. Viel Beifall gab es für die Auftritte der sportlich-artistischen Showgruppen des Vereins.Foto: Achilles

TSV Falkensee: Rund 230 geladene Gäste beim Neujahrsempfang