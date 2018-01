Spitzenpreis für Spitzenware

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Die Waldbesitzer Brandenburgs haben viel Holz - auf den Submissionsplätzen. Und sie sind voller Erwartung. Am Mittwoch gingen die traditionellen Meistgebotsverkäufe des Landesbetriebs Forst über die Bühne. Die Eigentümer hatten dafür die edelsten Stämme aufgefahren.

Mittwoch, kurz vor 10 Uhr, Kuppelsaal der Oberförsterei Chorin: Thilo Noack hat die Umschläge schon mal durchgezählt, es sind 16. "Hat noch jemand ein Kuvert in der Tasche? Oder ist noch ein Fax angekommen?", fragt der "Chefhändler" des Landesbetriebs Forst in die Runde. Nein, damit endet die Angebotsfrist. Und es beginnt die Auswertung.

Thilo Noack, Fachbereichsleiter Nachhaltige Nutzung und für die Vermarktung zuständig, zückt den Brieföffner. Doch der erweist sich schon beim ersten Umschlag, es ist ein dicker, als untauglich. Ersatz ist schnell zur Hand. Klar, Förster haben immer ein Messer bei sich. Noack ist die Spannung deutlich anzumerken. "Ich bin voller Erwartung", hatte er vorher bekannt. Aufgrund der Herbststürme 2017 stehe mehr Holz zur Verfügung. Es sind diesmal genau 1802 Kubikmeter. Vor allem bei der Eiche sei ein Zuwachs zu verzeichnen. Gleichzeitig gebe es gerade für diese Holzart eine rege Nachfrage durch die Industrie, was Noack und all die anderen Waldbesitzer auf gute Erlöse hoffen lässt.

Der Verkaufsleiter schaut, ob die Angebotsunterlagen vollständig sind. Und er ist neugierig, wirft einen Blick auf die Zahlen. Der zweite Umschlag stimmt ihn vorsichtig optimistisch, "600 und aufwärts", stellt er fest und meint damit den Eichenpreis (pro Festmeter). Beim dritten Gebot, es kommt aus Bayern, frohlockt er: "Die erste vierstellige Zahl." Also ein Gebot über 1000 Euro. Und es soll noch besser kommen. Noack entdeckt bei einem weiteren Bieter aus Bayern 1800 Euro - und lächelt. Um zwischendurch aber auch zu konstatieren: "Hier will jemand Holz geschenkt bekommen." Unter den insgesamt 15 Bietern (ein Umschlag enthält lediglich einen Nachtrag) auch etliche Stammkunden: etwa Holzindustrie Templin, Robeta Holz aus Milmersdorf, Sägewerk Heidrich aus Sachsen sowie die Eberswalder Hochschule HNE, die Interesse an ausgewählten Stämmen hat.

Während die Mitarbeiter der Betriebszentrale die Zahlen eingeben und den Rechner füttern, um Stunden später die Zuschläge zu erteilen, fährt Lubomir Blasko von der gastgebenden Landeswaldoberförsterei Chorin mit Journalisten auf den Lagerplatz unweit der Oberförsterei. Er zeigt die Spitzenware, von der sich die Verkäufer Spitzenpreise versprechen. Darunter die ganz dicken Dinger. Ein Eichenstamm aus dem Revier Maienpfuhl (nördlich von Oderberg) mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern beispielsweise. Getaxt sei der mit 1200 Euro je Festmeter. Macht bei gut drei Festmetern fast 4000 Euro. Ganz ohne Fehl und Tadel ist der Stamm allerdings nicht. Im oberen Bereich gebe es ein paar Äste, zeigt Prof. Heinz Frommhold, ehemaliger Dozent an der HNE. Gleichwohl: Dies sei schon ein Sahnehäubchen, sind sich die Fachleute einig. Die etwa 250-jährige Eiche sei im Übrigen "regulär" geerntet worden, fügt Blasko hinzu. In dem Fall habe nicht "Xavier" die Eiche zu Fall gebracht.

Ansonsten seien die Waldarbeiter der Oberförsterei Chorin schon noch kräftig mit den Aufräumarbeiten infolge der Stürme 2017 beschäftigt, sagt Blasko. Chorin habe es zwar nicht so massiv wie den Eberswalder Stadtwald getroffen, auch seien keine Waldgebiete gesperrt. Etwa 50 Prozent der Schäden seien inzwischen aufgearbeitet. Probleme bereiten noch die Reviere Kahlenberg und Senftenthal.

Am Nachmittag gibt es dann Gewissheit: Fast sämtliche Lose sind verkauft. Die Waldbesitzer haben im Rahmen der Submission über alle Eigentumsarten gut 524 000 Euro eingenommen, deutlich mehr als 2017 (380 000 Euro). "Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden", so Thilo Noack. Wenngleich er im Einzelfall - vor allem bei der Eiche - mit etwas höheren Erlösen gerechnet hat. Der teuerste Stamm kommt wie im Vorjahr aus der Oberförsterei Steinförde. Und er geht für 4505 Euro (1839 Euro/Festmeter) an einen Furnierhersteller im Spessart. Für die teuerste Kiefer muss der Käufer 318 Euro zahlen, 146 Euro/Festmeter.