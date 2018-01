Marlene ist die beste Vorleserin

17. Januar 2018 Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek im Lindenzentrum in Eisenhüttenstadt. Die Teilnehmer. © Foto: MOZ/Gerrit Freitag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die beste Vorleserin aus Eisenhüttenstadt heißt Marlene Philipp. Die Elfjährige, die am Albert-Schweitzer-Gymnasium lernt, hat sich am Mittwochnachmittag in der Stadtbibliothek in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen fünf weitere Sechstklässler durchgesetzt.

"Wir waren sehr beeindruckt von dem, was ihr heute geboten habt", betont Elke Bumiller-Krause vom lokalen Unicef-Team Eisenhüttenstadt, nachdem sie und die anderen zwei Jury-Mitglieder mit dem Ergebnis in der Tasche gerade von einer fast halbstündigen Beratung zurückgekommen waren. "Ihr seid alle sehr, sehr gute Leser." Begeistert sei sie vor allem auch vom zweiten Teil des Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek gewesen, als die zwei Jungen und vier Mädchen einen für sie völlig fremden Text vorlesen mussten.

Und dann verkündet Elke Bumiller-Krause gegen 17 Uhr endlich den von den Besuchern und den Vorlesern ersehnten Namen: "Marlene Philipp". Die Elfjährige, die in der Leistungs- und Begabungsklasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums lernt, wird die Stadt nun beim Kreis-Vorlesewettbewerb am 24. Februar in Fürstenwalde vertreten.

Über das Gesicht von Marlene huscht ein zaghaftes Lächeln, als ihr Name ertönt. Ja, sie lese schon sehr gerne, erzählt sie kurz darauf. "Mal mehr, mal weniger!" Und sie nutze auch hin und wieder die Stadtbibliothek. Traurige Bücher möge sie aktuell am liebsten. Und eine traurige Szene zum Vorlesen hatte sie sich deshalb auch für den ersten Teil des Wettbewerbs ausgesucht. "Das Blubbern von Glück" hieß da ihr Buch. Was sie las, und wie sie las, das ging sicherlich fast allen Zuhörern nahe. Denn in dem Werk geht es um den plötzlichen Kindstod. Keine leichte Kost also. Aber sehr gut gemeistert. Selbst Schulleiter Roland Görlitz kommt da gleich nach der Entscheidung zum Gratulieren. Und der stolze Opa macht immer wieder Fotos von seiner Enkelin. "Ja, doch, sie liest schon ziemlich häufig", bestätigt auch Mutter Stephanie Philipp, die ihrer Tochter einst selbst viel vorgelesen habe.

"Aber ihr seid alle auf gleicher Höhe mit Marlene", betont Jurymitglied Elke Bumiller-Krause, die sich letztlich gemeinsam mit Gudrun Hankowiak von der Agentur für Engagement und Monic Reinhardt vom Buchhaus Jachning für einen Leser entscheiden musste. Als Hilfe diente ein Bewertungsbogen, auf dem es ausdrücklich heißt: "Bewertet wird gutes Vorlesen, nicht Schauspielerei. Versprecher bitte nicht bewerten." Verhaspelt haben sich weder Maria Forker, Steven Gosemann, Laura Mielke, Hanna Raasch, Niklas Schmidt noch die spätere Gewinnerin Marlene Philipp. Im Gegenteil, sie lesen flüssig und sehr unterhaltsam vor. Manch einer nimmt die Hand als Führhilfe für die Wörter, andere scannen alles nur mit den Augen ab.

Vor allem die selbst ausgewählten Bücher geben einen guten Überblick über die Vielfalt der Literatur für Kinder und Jugendliche. Mal geht es um Liebeskummer und die schwerste Zeit des Lebens, die Pubertät. Mal darum wie man seine voll peinlichen Eltern erträgt. Aber auch Harry Potter darf beispielsweise nicht fehlen. Zum Schmunzeln gibt es für die Zuhörer während des Wettbewerbs jedenfalls einiges und wenn es nur um die Namen der Lehrer geht, die auf den Buchseiten auftauchen. Herr Dr. Fiesling ist dabei und Frau Horrorwitz.

"Ihr seid schon jetzt alle Sieger", hatte Bibliotheksleiterin Ilona Ruppenthal bereits vor dem Beginn des Ausscheids gesagt. Immer wieder. Und das stimmt ja auch, denn die Jungs und Mädchen haben sich für den Stadtwettbewerb qualifizieren müssen. Sie setzten sich gegen andere Mitschüler in ihren Schulen durch.

Traurig scheint am Ende jedenfalls keiner der Sechstklässler. Schließlich kann sich jeder von ihnen ein Buch mitnehmen, das das Buchhaus Jachning gesponsert hat. Und die Jury bekommt auch einen Blumenstrauß und verspricht, im nächsten Jahr wiederzukommen.