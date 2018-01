Spielmobil startet mit Zirkusprojekt

LR EIH

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Spielmobil ist in seinem Winterquartier angekommen und nun heißt es: Manege frei! Kinder ab zehn Jahre haben ab sofort die Möglichkeit, an einem Zirkusprojekt teilzunehmen und so ihre koordinativen Fähigkeiten sowie ihre Geschicklichkeit zu trainieren. "Mit viel Spaß können sich die Jungen und Mädchen an verschiedenen Zirkusgeräten ausprobieren und erlernen die Grundlagen für das Jonglieren mit Bällen, Ringen, dem Diabolo oder für das Poi-Swinging", teilt Anne Krapp vom Spielmobil mit. Mitte April können die Kinder ihr Können dann bei einem kleinen Auftritt unter Beweis stellen können.

Entstanden ist das Spielmobil im vergangenen Jahr als Initiative aus der mobilen Jugendarbeit. Die Vereine Interkultur Vielfarben und Wi-Wa-Wunderland haben sich dafür zusammengetan und wollten so ein niedrigschwelliges Angebot im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit anbieten. Grundidee ist, dass das Mobil mit verschiedenen Spielgeräten in bestimmte Wohngebiete fährt und dort Beschäftigung anbietet. Im Winter allerdings hat man sich in festen Räumlichkeiten eingemietet.

Wer Lust auf das nun ins Leben gerufene Zirkusprojekt hat, welches von Januar bis April, jeden zweiten Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule "Erich Weinert" stattfindet, der kann sich melden. Der Eingang zur Turnhalle befindet sich auf dem Schulhof.

Erstmals heißt es am 25. Januar "Manege frei". Mitzubringen sind lediglich bequeme Sachen, Turnschuhe, etwas zu trinken und vor allem gute Laune.

Kontakt: Club Marchwitza, Anne Krapp, Tel. 03364 46047 oder 01525 9395442