Die heiß-kalte Strategie Nordkoreas

Felix Lee

Südkorea (MOZ) Die Welt reibt sich die Augen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist plötzlich gesprächsbereit. Nordkoreanische Sportler dürfen nicht nur zu den Olympischen Spielen in Südkorea anreisen. Die Mannschaften beider Länder sollen bei der Eröffnungsfeier sogar unter gemeinsamer Flagge ins Olympiastadion einziehen. Die Kriegsgefahr scheint gebannt. Südkoreas Präsident Moon Jae-in kann in seine lange versprochene Annäherungspolitik einsteigen.

Was scheinbar völlig überraschend kommt, fällt jedoch in ein langfristiges Muster. Die Dynastie der Kims hat die Nachbarstaaten und die Großmächte immer wieder provoziert, um dann die Ernte in Form von Wirtschaftshilfe einzufahren. Kims versöhnliche Ansprache an Neujahr markierte den Punkt, an dem er von einer Taktik auf die andere umgeschaltet hat. So hatte es sein Vater vor ihm auch schon mehrfach gemacht. Es handelt sich um eine kalkulierte Strategie.

Für Südkoreas Präsident Moon ist der Zeitpunkt des Kurswechsels ein Glücksfall, weil mit den Olympischen Winterspielen in einem knappen Monat in Pyeongchang ein Großprojekt bevorsteht, das erhebliche internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Kims Strategie geht voll auf. Moon hat bereits eine Aufhebung der Sanktionen ins Spiel gebracht und denkt selbst über langfristige Gespräche nach. All das, ohne dass Kim auch nur eine einzige Rakete oder Atomwaffe verschrotten musste. Es ist dennoch richtig für Moon, eine Versöhnungspolitik zu fahren.

Es ist trotz alldem eine gute Nachricht, dass sich jetzt wieder das Fenster für Gespräche öffnet. Ein Krieg wäre katastrophal. Und ein plötzlicher Zusammenbruch des Regimes ist ein Szenario, das auch Südkorea vermeiden will. Solange Kanäle nach Nordkorea offen sind, lässt sich auch mehr Einfluss nehmen. Die größte Hoffnung für Frieden liegt weiterhin im Wandel von innen. Der Weg dahin liegt in Reformen, die in Nordkorea den Lebensstandard steigern und der Bevölkerung mehr Mitsprache geben. Kim könnte das Volk in Armut halten, weil es dann gefügiger ist. Oder er könnte Reformen im chinesischen Stil einleiten und sich als Genie der Wirtschaftspolitik feiern lassen. Vorerst bevorzugt er es noch, die Leute arm und ignorant zu halten. Es kommt jetzt darauf an, ihn von den Vorteilen hohen Wachstums und einer Öffnung zu überzeugen. Chinas Diplomaten arbeiten bereits daran. Auch der Westen sollte die Chance nicht verstreichen lassen.