Mit dem Aufzug in das sanierte Domizil

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Ende des Monats ist es geschafft: Die Kita "Angergang" in Bernau ist dann bis auf einige Restarbeiten komplett saniert. Die linke Gebäudehälfte konnte schon im vergangenen Sommer wieder bezogen werden, nun ist auch die andere Seite fertig. Kinder und Erzieherinnen, die während der Bauzeit in der Außenstelle an der Oranienburger Straße 1 untergebracht sind, können bald wieder in ihr angestammtes Domizil in der Innenstadt ziehen.

Auf sie warten frisch renovierte Räume mit neuen Heizkörpern, Fußbodenbelägen, Falttüren und Leuchten sowie neuen Bädern. Über einen außen angebauten Aufzug ist die Kita jetzt auch barrierefrei erreichbar.

"Ich freue mich, dass alles so schön geworden ist und dass bald wieder alle zusammen sind", schwärmt Erzieherin Stefanie Schönnagel. Doch bis zum Umzug hat auch sie noch alle Hände voll zu tun. Gerade wurden sämtliche Möbel und Spielgeräte, die zwischenzeitlich in Containern gelagert waren, wieder an ihre Plätze gebracht. Nun heißt es, alles einzuräumen. Jeder Ball, jedes Buch, jedes Spielzeugauto, jede Puppe muss wieder "einsortiert" werden. Schließlich soll alles schön sein, wenn die Kinder in ihr neues zweites Zuhause ziehen.