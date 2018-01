Höhere Abschusszahlen gefordert

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Oder-Spree wappnet sich gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP), die im Moment noch 500 Kilometer entfernt in Polen nachgewiesen ist. Das Veterinäramt appelliert an die Jäger, die Schwarzkittel zu dezimieren, um ein Übergreifen der Seuche zu verhindern.

Warum nicht das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden? "Jeder, der Wildbret liebt, sollte jetzt bei Wildschweinfleisch zuschlagen." Dieser kulinarische Rat stammt von der Amtstierärztin von Oder-Spree, Petra Senger. Hintergrund ist, dass die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die bisher überwiegend in Osteuropa vorkommt, nur dann wirksam eingedämmt werden kann, wenn der Bestand an Wildschweinen in den Wäldern vorbeugend sehr stark ausgedünnt wird.

Die Ausläufer der hochinfektiösen Tierseuche haben sich schon auf eine Distanz von 500 Kilometern angenähert. Vor wenigen Tagen wurden westlich von Warschau 40 tote Wildschweine entdeckt, die der Seuche erlegen waren. Die Erreger, die für den Menschen ungefährlich sind, sind für Wildschweine als auch für Hausschweine tödlich. Derzeit gibt es 144 Schweinehalter in Oder-Spree mit knapp 37 000 Tieren. Im Falle einer Ansteckung müsste der gesamte Bestand des befallenen Betriebes getötet und entsorgt werden - ein unabsehbares wirtschaftliches Risiko.

Übertragen werden die Viren der ASP zum Beispiel, wenn Wildschweine kontaminierte Essensreste an Rastplätzen mit Fernverkehr aus Osteuropa aufstöbern. Hausschweine könnten zum Beispiel dann befallen werden, wenn sie mit Nagetieren in Kontakt geraten, die die ASP-Erreger transportieren.

Im Moment ist die ASP noch nicht in den Wäldern und Ställen zwischen Oder und Spree angekommen. Deshalb könne das Fleisch der Wildschweine unbedenklich verzehrt werden, so die Amtstierärztin. Nebenbei unterstütze man damit das Bemühen und die Pflicht der Jäger, die Schwarzkittel deutlich zu dezimieren. "Alles, was gesund erlegt und vermarktet werden kann, ist gut."

Derzeit erhalten die Jäger von der Unteren Jagdbehörde (UJB) Oder-Spree eine Abschussprämie in Höhe von 20 Euro für jedes Schwein, das im Vergleich zum Jagdjahr 2015/16 mehr geschossen wurde. Das heißt: Hat ein Jäger oder eine Jagdgemeinschaft im Jahr 2015/16 insgesamt 100 Wildschweine geschossen, so zahlt die UJB im aktuellen Jagdjahr (März 2017 bis März 2018) ab dem 101. geschossenen Schwein die Prämie. Ab April erhöht die Landesregierung die Abschussprämie auf 50 Euro je Wildschwein, sofern der Referenzwert des Jagdjahres 2015/16 überschritten wird.

In Oder-Spree sei die Wildschwein-Dichte im Landesvergleich besonders hoch, schätzt Amtstierärztin Petra Senger ein. Der Bestand sei in den vergangenen Jahren gestiegen. "Den Wildschweinen geht es bei uns richtig gut." Gleichzeitig ist auch die Zahl der erlegten Wildschweine, die sogenannte "Strecke", gestiegen. Wie die Untere Jagdbehörde mitteilt, wurden in Oder-Spree im Jagdjahr 2014/15 insgesamt 4998 Wildschweine geschossen, ein Jahr darauf 5570. Die neueste verfügbare Statistik verzeichnet 5590 erlegte Wildschweine in Oder-Spree für das Jagdjahr 2016/17. Das Veterinäramt ist in Zusammenarbeit mit interessierten Jägern dabei, eine Arbeitsgemeinschaft zusammenzustellen, die Maßnahmen erarbeiten soll für den Fall, das die Tierseuche auf Oder-Spree übergreift.

Das ASP-Monitoring ist seit 2014 am Laufen, es wurde in zwei Schritten verschärft. Die Jäger sind seit vier Jahren angehalten, Blut- und Tupferproben geschossener Wildschweine dem Veterinäramt einzureichen. 60 Proben waren es bisher, die in Oder-Spree jährlich eingesammelt werden mussten, seit 2017 sind es 225. Seit Jahresbeginn zahlt das Land über die Veterinärämter 30 Euro für jede Probe, die von Fall- oder Unfall-Wild, genommen wurde.

Informations-Veranstaltungen für Jäger zur erhöhten Risikolage aufgrund der Afrikanischen Schweinepest bietet die Untere Jagdbehörde Oder-Spree an (Tel. 03366 35-1342).