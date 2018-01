Trauer über den Tod von Rainer Fornell

SRAKITIN

Panketal (MOZ) Mit Trauer und Anteilnahme für die Hinterbliebenen reagieren Einwohner von Panketal, aber auch Parteien, Verbände und Vereine über die Grenzen der Gemeinde hinaus auf den Tod von Bürgermeister Rainer Fornell. Der 53-Jährige war am frühen Montagabend an einem Herzinfarkt gestorben.

Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD), die viele Jahre als Ortsvorsteherin von Zepernick mit Rainer Fornell eng zusammengearbeitet hat, schrieb am Dienstag: "Er war nicht nur ein über alle Parteigrenzen hinweg beliebter Kommunalpolitiker, sondern zugleich ein engagierter Weggefährte und guter Freund. Seine besondere Gabe, auf Menschen zuzugehen und sie zu überzeugen, seine kluge Art zu argumentieren und nicht zuletzt sein Humor werden mir fehlen."

Mit tiefer Bestürzung haben auch die Panketaler Linken den plötzlichen Tod des Panketaler Bürgermeisters zur Kenntnis genommen. "Es macht uns außerordentlich betroffen, wenn ein so agiler, voller Tatkraft und Energie geladener Mann mit gerade einmal 53 Jahren aus dem Leben gerissen wird", heißt es in einer von Lothar Gierke, Vorsitzender des Ortsverbandes, und Fraktionsvorsitzender Christel Zillmann unterzeichneten Beileidsbekundung.

"Dass Panketal sich in den zurückliegenden Jahren zu einem liebens- und lebenswerten Ort entwickelt hat, daran hat auch Rainer Fornell als Bürgermeister einen entscheidenden Anteil. In jedem Jahr seiner Amtszeit wurden wichtige Weichen für den weiteren Ausbau der Infrastruktur gestellt, insbesondere bei der Entwicklung der Schulstandorte, dem Ausbau der Kita- und Hortlandschaft und dem Straßenbau", heißt es in dem Schreiben. "Seine rhetorische Begabung, andere zu begeistern und mit metaphorischen Bildern und einer ausgefeilten Argumentation von seinen Plänen und Ideen zu überzeugen (oder manchmal auch, um andere von ihren Vorhaben abzubringen), war beneidenswert." Rainer Fornell sei streitbar gewesen und habe seine Positionen mit Leidenschaft vertreten. "Aber er war im Umgang mit seiner Person sehr unkompliziert, jederzeit zu einem Gespräch bereit und immer daran interessiert, die Sichtweisen und Argumente der Bürger oder Gemeindevertreter kennenzulernen. Konnte man ihn überzeugen, war er auch zur Partnerschaft bereit. Kommunalpolitische Entscheidungen in der Gemeinde traf er nur selten als "einsamer Häuptling", immer war es ihm wichtig, sich vorher zu beraten und mehrheitsfähige Lösungen zu finden", würdigen die Linken den verstorbenen Bürgermeister.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Axel Huckstorf mit Rainer Fornell gemacht. "Herr Fornell war ein außerordentlich engagierter Bürgermeister, der die Gemeinde Panketal stark vorangebracht hat. In Sachfragen musste man nicht immer einer Meinung mit ihm sein, dennoch ist er Kritik nie ausgewichen und immer auf die Menschen zugegangen", schrieb der Panketaler an die MOZ.

Für BVB/Freie Wähler erklärte der Bernauer Landtagsabgeordnete Peter Vida: "Trotz politischer Konflikte habe ich Herrn Fornell immer als streitbaren und agilen Bürgermeister wahrgenommen. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie."

Mit einer Schweigeminutegedachten die Mitglieder des Bernauer Umwelt- und Wirtschaftsausschusses am Mittwochabend des Panketaler Bürgermeisters. "Sein Tod hat geradezu eine Lücke gerissen", sagte Ausschussvorsitzender Josef Keil (SPD).