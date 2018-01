Sturmwarnung im Urlaub

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Ob Urlauber oder Geschäftsleute- Sicherheit ist gerade bei Auslandsreisen ein großes Thema. Die Reiseveranstalter haben ein weltweites Informations- und Benachrichtigungssystem aufgebaut.

Zwei Stunden früher als geplant wurden am Mittwoch die deutschen Urlauber auf Réunion für den Rückflug vom Hotel abgeholt. Denn Tropensturm Berguitta war im Anmarsch, und die Reiseveranstalter wollten ihre Gäste von der Insel im Indischen Ozean zur Sicherheit früher ausfliegen. Nur gut, wenn sie diese Nachricht auch erreicht. Dafür gibt es ein Benachrichtigungssystem per SMS (A3M), das nicht nur die großen Unternehmen einsetzen, sondern auch Mittelständler.

Sicherheit ist für die Reisenden ein zentrales Thema. Selbst Spanien hält nach einer Umfrage nur die Hälfte der Bundesbürger für ein sicheres Land, obwohl sie dorthin die meisten Auslandsreisen machen. Kein Wunder, dass für die Reiseveranstalter Sicherheit oberste Priorität hat, wie der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, betont.

Seit 2010 hat der DRV zusammen mit dem Tübinger IT-Spezialisten das Frühwarn- und Kommunikationssystem "Global Monitoring" aufgebaut, das die ganze Branche nutzt. Rund um die Uhr geben ein Dutzend Mitarbeiter Informationen aus 500 Quellen vom Wetterdienst bis zum Auswärtigen Amt in das System ein, im Schnitt 30 bis 50 Ereignisse pro Tag, die für Urlauber und Geschäftsreisende relevant sind. Das geht von Streiks der Fluglotsen in Frankreich über Naturkatastrophen wie Erdbeben und tropische Wirbelstürme bis zu Terroranschlägen und Unruhen.

Das Ergebnis ist eine Weltkarte im Internet, auf der alle aktuellen Krisenpunkte samt ihrer Einstufung in fünf Kategorien zu sehen sind. Die Veranstalter können diese Informationen mit ihren Kundendaten verknüpfen und so sehen, in welchen Zielgebieten wie viele Reisende und Mitarbeiter betroffen sind.

Besonders turbulent wurde es 2017 im Sommer, als gleichzeitig Jahrhundert-Wirbelstürme wüteten und auch noch Air Berlin Insolvenz anmeldete, erinnert sich Melanie Gerhardt von DER-Touristik. Pauschalreisende können und sollen darauf vertrauen, dass sie in jedem Fall sicher ans Reiseziel und auch wieder zurück kommen. Die Krisenteams der Veranstalter bringt das mächtig ins Rotieren.

Insgesamt registrierte A3M im vergangenen Jahr weltweit über 6600 Ereignisse, Tendenz leicht steigend. Dabei nahmen die Naturkatastrophen deutlich zu, insbesondere Hochwasser und tropische Wirbelstürme. Die Terroranschläge nahmen dagegen ab, während es mehr Demonstrationen und Unruhen gab.

Die großen Reiseveranstalter reichern die Informationen des Global Monitoring aus eigenen Quellen zusätzlich an. So kommt beispielsweise die DER-Touristik auf insgesamt 750 Quellen. Die Warnungen samt Verhaltenshinweisen kommen dann bevorzugt über SMS. Sie haben sich als "ideales Kommunikationsmittel in Not- und Krisensituationen bewährt", sagt Krisenmanagerin Gerhardt. Eine schnelle Textnachricht erreicht die Reisenden nach allen Erfahrungen weltweit besonders sicher.

Ein Problem ist, dass die Kunden den Reiseveranstaltern nur ungern ihre Mobilfunk-Nummern verraten, obwohl die versichern, dass sie diese nicht für Werbung missbrauchen. Da ist die Bereitschaft bei den Skandinaviern, aber auch bei den Niederländern deutlich größer.

Noch sehen die Reiseveranstalter das Global-Monitoring-System als eine Möglichkeit, Kunden von den Vorteilen der Pauschalreise zu überzeugen: Der Veranstalter muss sich um vieles kümmern. Allerdings bietet A3M seit 2017 eine App an, mit der sich auch Individualreisende selbst laufend über die weltweite Sicherheitslage informieren können. Mit Hilfe der GPS-Daten liefert das System die richtigen Warnungen für den Aufenthaltsort.