Rheinsberger räumen ab

Steffen Kretschmer

Oranienburg (RA) "Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass bei uns jeder gewertet wird, egal wie alt er ist, aus welcher Sportart oder woher er kommt", sagt Organisator Marco Fiedler. "Wir wollen unsere Läufe unbedingt offen gestalten, und damit fahren wir wirklich sehr super."

Genau dieser Ansatz macht die EMB-Cup-Laufserie zu einer Erfolgsgeschichte, die schon lange nicht mehr auf Sportler aus dem Landkreis Oberhavel beschränkt ist. Seit Jahren verwaschen die Grenzen zu den Nachbarkreisen immer mehr, und das sehr zur Freude der Organisatoren.

"Laufen macht Spaß und einfach nur zufrieden. Das muss die Grundhaltung sein." Genau das war Viktoria Zickert vom LC Dosse Wittstock am Sonntag auf der Bühne bei ihrer Auszeichnung zur erfolgreichsten Läuferin der Altersklasse W75 deutlich anzumerken. Die Rheinsbergerin lebt und vor allem liebt die Bewegung. "Sport ist einfach Lebensqualität und für uns eine Philosophie." Wenn sie von wir spricht, meint Viktoria Zickert die Aktivitäten mit ihrem Mann Hans - "Wir sind so gut wie täglich unterwegs und machen das immer zusammen. Er fährt mit dem Rad und ich laufe. Das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich das mit meinen 77 Jahren alles alleine machen müsste, würde das nicht so gehen", ist sie sich sicher.

Bei sieben EMB-Cup-Veranstaltungen ging Viktoria Zickert in der vergangenen Lauf-Saison an den Start, und siebenmal stand sie auch ganz oben auf dem Treppchen. Eine Erfolgsgeschichte, die weitergehen soll, weshalb sie ganz sicher auch 2018 wieder im Teilnehmerfeld zu finden sein wird.

Wie viele Jahre die fünffache Europameisterin noch auf den Strecken zu finden sein wird, kann und will sie nicht vorhersagen. Viktoria Zickert, vor fünf Jahren bei der EM in Zittau Staffel-Gold über 4 mal 400 Meter Weltrekord gelaufen, hofft natürlich, dass für sie ...

