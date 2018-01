Für das Recht auf kürzere Arbeitszeiten

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und im Schneeregen sind am Mittwochnachmittag knapp 100 Beschäftigte von Kocks Ardelt Kranbau und TK Rothe Erde dem Aufruf der Industriegewerkschaft Metall zum Warnstreik gefolgt. "Die bisherigen beiden Tarifrunden waren auch nicht gemütlicher", sagte Peter Ernsdorf, Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg, die etwa 7400 Mitglieder zählt, vor dem Werktor an der Heegermühler Straße. Der dritte Verhandlungstermin in der Metall- und Elektroindustrie stehe am Freitag an, hob der Gewerkschaftsfunktionär hervor. Bisher hätten sich die Arbeitgeber nicht ernsthaft bewegt.

Die IG Metall fordert eine Entgelterhöhung von sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Überdies soll den Beschäftigten die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Arbeitszeit für maximal zwei Jahre zu verkürzen, wenn dies die Lebenssituation erfordere. Des Weiteren geht es um eine verbindliche Vereinbarung, im 28. Jahr nach der Wende endlich die Arbeitszeiten in Ost und West anzugleichen.

"Die Forderungen der IG Metall sind maßvoll. Der Wirtschaft geht es so gut wie nie. Ein erfolgreicher Tarifabschluss wäre deswegen auch ein wichtiges Signal für die anderen Branchen", sagte Sebastian Walter, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Ostbrandenburg, der etwa 50 000 Mitglieder vertritt. Nur 25 Prozent der Betriebe in diesem Bereich seien tarifgebunden.

Bei Kocks Ardelt Kranbau und bei TK Rothe Erde wird nach Tarif gezahlt. Im ersten Unternehmen sind aktuell 101 Mitarbeiter beschäftigt, im zweiten 86.

Der Kranbau-Nachfolger hatte zuletzt vor zwei Jahren negative Schlagzeilen gemacht. So lange ist die jüngste Entlassungswelle her. Damals wurde die Fertigung in Eberswalde eingestellt. "Doch von der Konstruktion bis zum Versand und zum Marketing sind wir weiterhin vor Ort vertreten", betonte Sabine Freiberger, die seit November 2017 dem Betriebsrat vorsteht, am Rande des Warnstreiks.

"Über mehr Geld in der Lohntüte würden wir uns natürlich freuen", sagte Olaf Bölter, langjähriger Betriebsratsvorsitzender bei TK Rothe Erde. Doch fast noch wichtiger wäre es vielen Mitarbeitern, sich die Arbeitszeit flexibler einteilen zu können. Wer Angehörige zu Hause pflege oder kleine Kinder habe, wisse die von der IG Metall geforderte Wahlfreiheit zu schätzen.

Ohnehin war die Arbeitszeit für die Warnstreikenden von Bedeutung. "Warum müssen Ost-Metaller pro Jahr einen Monat länger arbeiten?", hieß es auf Transparenten. Auch die deutlich geringere Tarifbindung östlich der Elbe wurde thematisiert. "Im Westen drin, im Osten draußen", war dazu zu lesen.