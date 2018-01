Kommunales Bündnis für Wohnen angeregt

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Um bezahlbaren Wohnraum in Falkensee bereitstellen zu können, braucht es ein Gremium, in dem alle beteiligten Akteure zusammengeführt werden. Dies meint zumindest die SPD-Fraktion, die einen entsprechenden Antrag den Stadtverordneten zum Beschluss vorgelegt hat. Am Montag wurde die Anregung im Stadtentwicklungsausschuss beraten.

Im "Kommunalen Bündnis für Wohnen" sollen etwa örtliche Wohnungsunternehmen, Bauunternehmer, Architekten, Vertreter der Stadtverordnetenversammlung sowie Investoren vertreten sein. Geleitet würde ein solches Gremium von einem Vertreter der Stadtverwaltung.

Das "Kommunale Bündnis für Wohnen" soll auch einen praktischen Ansatz zur Umsetzung einiger Teilziele des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts bieten und insofern auch dessen Rahmenbedingungen als Grundlage nutzen.

Handlungsebenen sollen die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum, die Prüfung aller Quartiere auf Verdichtungsmöglichkeiten oder die Erschließung von neuem Bauland sein.

4.000 Wohnungen sollen bis 2030 erstellt werden, nicht nur im sozialen Wohnungsbau, sondern auch für Besserverdienende.

"In einem solchen Antrag sollte ein besonderer Schwerpunkt auf den sozialen Wohnungsbau gelegt werden", meinte Norbert Kunz (Die Linke). Wohnraum sei immer bezahlbar, die entscheidende Frage sei, von wem. Über hochpreisigen Wohnraum müsse man sich keine Gedanken machen, das regele der Markt.

Elfriede Schmidt äußerte Bedenken hinsichtlich des Aufgabenbereichs für das Gremium: "Wir schaffen da eine Institution, die ganze Wohngebiete aufmischt."

Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl wünschte sich zunächst eine fachliche Diskussion im Workshop und erst danach einen Beschluss, wie ein solches Gremium konkret aussehen soll.

Profitieren könnten die Falkenseer von den Erfahrungen der Stadt Potsdam, in der es ein "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum" seit Mai 2016 gibt, und auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat mit dem bundesweiten "Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen" ein exemplarisches Gremium zur Bewältigung aktueller wohnungspolitischer Herausforderungen ins Leben gerufen.