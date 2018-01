Europa rüstet auf

Stefan Kegel

Paris (MOZ) Noch besteht die EU-Verteidigung aus vielen nationalen Armeen mit verschiedenen Ausrüstungen und Zielvorstellungen. Geht es nach Frankreich, kann sich das nicht schnell genug ändern.

Hinter zwei mächtigen dunkelgrünen Stahltoren in der Rue St. Dominique wird Europa verteidigt. So sehen das zumindest diejenigen, für die sich jeden Tag diese Tore mitten im Pariser Zentrum öffnen. Über den Innenhof geht es in ein prächtiges Palais hinein. Und wenn man die Fotowand mit den Porträts Dutzender ehemaliger Verteidigungsminister Frankreichs hinter sich gelassen hat und die Hellebarden, Schwerter und Schilde sieht, welche die Wände des Konferenzsaals schmücken, dann wird dem Besucher klar, dass hier, im französischen Verteidigungsministerium, das Wort Militär anders buchstabiert wird als in der deutschen Hauptstadt. Oder im EU-Hauptquartier in Brüssel. Nämlich mit dem Vorsatz, es auch einzusetzen.

Mit Wohlwollen hat man in Paris registriert, dass sich im vergangenen Herbst 25EU-Länder zu einer Verteidigungsunion bekannt haben, die sie Pesco tauften - Permanente strukturierte Kooperation. Sie wollen wegen der veränderten Sicherheitslage in der Welt - im Nahen Osten, in der Ukraine, in Nordafrika - schlagkräftiger werden. Europa will aufrüsten. Und hinter diesen Pariser Mauern wird Druck gemacht, dass es auch dazu kommt.

Mit dem bevorstehenden EU-Austritt der Briten sind die Franzosen das einzige Land mit Atomwaffen in der Europäischen Union. Nicht nur deshalb bestehen sie auf dem Anspruch, ihre "strategische Autonomie" zu wahren, wie es im Weißbuch ihrer Streitkräfte heißt. Mit anderen Worten: Man wähnt sich als die militärische Führungsmacht des Kontinents. Doch diese Rolle ist anstrengend - und teuer. Für die schwere Bürde braucht Paris trotz aller Autonomie-Bekundungen die anderen EU-Länder.

Bei der EU-Kommission in Brüssel ist die Analyse deutlich: Wenn Europa nicht aufpasst, sitzt es auf einem absteigenden Ast. Der Schutz der USA fällt langsam weg, der wirtschaftliche Einfluss sinkt, und an den Grenzen des Kontinents lauern Konfliktherde, heißt es im Beraterstab von Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Es sei daher wichtig, europäische Interessen zu schützen.

Momentan sind die Streitkräfte der europäischen Länder wie eine Schüssel voll bunten Salats. Es gibt hier 178 verschiedene Waffensysteme, in den USA sind es nur 30. Dies macht es für EU-Länder schwierig, bei Einsätzen zusammenzuarbeiten. Das soll sich ändern. Zunächst sind 17eher kleine Projekte geplant. Unter deutscher Führung soll zum Beispiel ein Europäisches Sanitätskommando aufgebaut und ein EU-weites Netz von Drehscheiben eingerichtet werden, um Waffen und Soldaten zügig verlegen zu können. Auch Armeefahrzeuge werden die Länder gemeinsam entwickeln sowie eine Eingreiftruppe aufziehen. Außerdem will die EU massiv Geld in die Militärtechnik pumpen. In Paris ist man begeistert. "Wenn wir eine europäische Drohne haben, brauchen wir keine aus den USA", heißt es im Ministerium.

Gleichzeitig beschwichtigen Junckers Leute in Brüssel: "Es geht nicht um eine Militarisierung Europas." Ziel sei ein Ausbau der Verteidigungskapazitäten - als Ergänzung zur Nato, nicht als Ersatz. "Mehr Europa in der Nato" sei das Ziel, so formuliert es auch Geza Andreas von Geyer, Generaldirektor im Bundesverteidigungsministerium.

Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff spricht von einem "überfälligen Startschuss", um "Fähigkeitslücken zu schließen". Deutliche Bedenken haben hingegen die Linken. Der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko schimpft: "Frieden und Sicherheit lassen sich nicht durch massive Aufrüstung und neue Militärtechnologie erreichen."

Ganz anders sieht das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der in seiner Rede an der Sorbonne-Universität im September klar gemacht hat, was er von Europa erwartet: in Krisenregionen militärisch einzugreifen. "Zu Beginn des kommenden Jahrzehnts sollte Europa über eine gemeinsame Einsatztruppe, einen gemeinsamen Verteidigungshaushalt und eine gemeinsame Handlungsdoktrin verfügen", gab Macron als Ziel aus.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie Frankreich seine strategische Autonomie versteht. Als 2011 Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi von der Macht gebombt werden sollte, war Frankreich in vorderster Reihe dabei. Im Jahr darauf wurde Mali von Anhängern des Terrornetzwerks Al-Kaida überrannt - Paris schickte seine Armee los, um in dem westafrikanischen Land für Ruhe zu sorgen. 2013 waren es erneut französische Truppen, die in der Zentralafrikanischen Republik eingriffen. Mehr oder weniger widerwillig ließen sich europäische Partner über die Nato oder UN-Missionen später zur Stabilisierung einbinden - zum Beispiel entsendet Deutschland gegenwärtig 1134Soldaten nach Mali. Während Frankreich also nach eigenem Ermessen eingreift, betrachtet es die anderen EU-Staaten als Art Nachhut. "Frankreich hat die operative Kraft, aber Deutschland hat die finanzielle Kraft", sagt Sabine Thillaye, die dem Europaausschuss des französischen Parlaments vorsteht.

Diese Ansicht wird in Berlin mit Argwohn betrachtet. Gerade die Einsätze in Afrika, etwa in Frankreichs ehemaligen Kolonien, zu denen Paris gute geschäftliche und politische Beziehungen pflegt. Nicht immer seien dort gesamteuropäische Interessen erkennbar, heißt es bei den Experten. "Wir werden keinen Kurs mittragen, der Alleingänge unterstützt", warnte der bisherige Chef des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), kürzlich bei der Berliner Sicherheitskonferenz. Für Afrika brauche es eine europäische Strategie. Der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) sieht die von Macron vorangetriebene "Europäische InterventionsInitiative" mit Skepsis. "Diese wird in Deutschland so nicht geteilt", erklärte er.

Und so ist Pesco auch eine Möglichkeit der Europäer, den Wunsch der Franzosen nach weltweiter Gestaltungsmacht in europäische Bahnen zu lenken. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte kürzlich, wie wichtig es sei, dass Europa eigene Ziele formuliert - und sie lernt durchzusetzen. "Die Welt sieht Europa als reich, aber schwach an", sagte Gabriel. Eine neue europäische Außenpolitik müsse strategischer, realistischer werden - und weniger moralisch. Mit anderen Worten: Man wird sich beim Durchsetzen von Interessen auch schmutzige Finger holen. Notfalls auch militärisch.