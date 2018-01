Stadt hinkt mit Stellungnahme hinterher

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Die ausstehende Erteilung der Baugenehmigung für das Einkaufszentrum "SeeCarré" an der Schwartzkopffstraße in Falkensee ist offenbar auf eine fehlende Stellungnahme der Stadt Falkensee zurückzuführen. Dies wurde am Montagabend auf der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses deutlich.

"Die Stellungnahme wurde noch nicht abgegeben, weil der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist", erklärte Stadtplanungsamtsleiterin Kathrin Pollow. Der Landkreis sehe eine Planreife mit veränderter Verkehrsführung bei Öffnung der Leipziger Straße als nicht gegeben an. Die Auswirkungen auf die Anwohner der Leipziger Straße hinsichtlich des in dem Zusammenhang zu erwartenden Lärms seien zu prüfen, eine Abwägung vorzunehmen. "Der Landkreis erwartet einen Abwägungsbeschluss. Falkensee muss hier nacharbeiten. Das Verfahren zur Prüfung ist aber schon in Gang gekommen, ein Büro entsprechend beauftragt worden. Wir haben seit August 2017 zwei Bürgerbeteiligungen gemacht, die Betroffenen wurden angeschrieben und hatten bis Anfang Januar Zeit, sich zu äußern. Eine Abwägung ist noch nicht fertig geworden", so Pollow. Eine Prognose für die weitere Dauer des Verfahrens konnte die Stadtverwaltung indes nicht geben.