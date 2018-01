Die Männer-Trainer warten schon

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36Kandidaten vor. Heute: die Fußball-A-Junioren des FC Eisenhüttenstadt.

Vor sechs Jahren sind sechs Spieler aus der aktuellen A-Junioren-Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt bereits Umfragesieger geworden. Damals hatten Niclas Gorecki, Jordan Kulbas, Dominic Menzel, Anton Ollesch, Till Deichsler und Max Schulze in jenem Team der E-Junioren gespielt, das Kreismeister und Vize-Landesmeister im Freien sowie bei den Landestitelkämpfen Dritter geworden war. Co-Trainer damals: Robert Richter.

Der 28-jährige Brandenburgliga-Spieler des FC Eisenhüttenstadt führt zusammen mit Björn Vandreier auch das aktuelle Brandenburgliga-Team der A-Junioren. "Ich habe die Mannschaft damals zusammen mit Bernd Schneider schon bei den F-Junioren trainiert. Später war ich dann für fünf Jahre beim Studium und habe die Mannschaft vor eineinhalb Jahren wieder übernommen, als der damalige Trainer Carsten Hilgers keine Zeit mehr hatte", erklärt der Diplom-Ingenieur für Eisen- und Stahltechnologie.

Obwohl in den vergangenen Jahren mit Schneider, Thomas Jeschke und Hilgers die Trainer wechselten - einige Konstanten in der Mannschaft sind geblieben. Jahr für Jahr gehörte das Team zu den besten Eisenhüttenstädter Nachwuchsmannschaften, sei es auf Kreis- oder auf Landesebene. Seit Anbeginn dabei ist auch Mirko Ollesch. Der Vater des Abwehrspielers Anton unterstützt Team und Trainer tatkräftig.

"Den Spielern ist mit den Jahren eine gewisse Disziplin anerzogen worden. Ich arbeite gern mit dieser Mannschaft zusammen, obwohl ich im Gegensatz zu Mirko Ollesch und auch Björn Vandreier, deren Söhne in dieser Mannschaft spielen, keinen persönlichen Bezug zu den Spielern habe", erklärt Robert Richter. Mit den Jahren kamen und verließen einige Akteure das Team. So bereits im Jahr 2012 Leon Schneider, der bei Energie Cottbus in den Nachwuchsteams für Furore sorgt und sogar schon für die Bundesauswahl im Gespräch war. Einige vielversprechende Akteure sind hinzugekommen. So der jetzt 18-jährige Landesauswahlspieler Eddie Vandreier, der im Tor ein großer Rückhalt ist. Und Johann Krüger, als Abwehrspieler derzeit der zweitbeste Torschütze im Team sowie Tobias Perlwitz, der im Herbst bereits in der Brandenburgliga der Männer in der Stammformation aufgeboten wurde. Und auch Hoang Sa Nguyen Ngoc, der ebenfalls schon bei den Männern reinschnupperte und einst vom Ortsrivalen FSV Dynamo kam.

Talente im Team gibt es etliche, so dass sogar die Eisenhüttenstädter Trainerlegende Harry Rath in der vergangenen Saison von dem Team sagte, für diese Spieler lohne es sich, im Männerbereich die Brandenburgliga zu halten. Im Frühjahr erreicht gleich ein halbes Dutzend Spieler das Alter von 18 Jahren, um dann bei der Ersten in der Brandenburgliga mitwirken zu können. "Das ist für die Spieler die beste Belohnung, gleich bei den Männern spielen zu dürfen", erklärt Richter.

Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass er auf das optimale Abschneiden in der Brandenburgliga der A-Junioren verzichten muss. Nachdem dieses teilweise noch mit B-Junioren bestückte Team in der vergangenen Saison einen vielbeachteten neunten Rang in der höchsten Liga auf Landesebene belegt hatte, ist es derzeit Fünfter. "In diesem Jahr könnten wir vorn angreifen, Platz 4 ist noch möglich", sagt der Trainer. Dabei gehört das Gros der Mannschaft noch dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang an. Doch in der nächsten Saison sind einige Leistungsträger weg, auch einige derzeit jüngeren A-Junioren gehen dann zum Studium. "Ich versuche einige zu überreden, bei ArcelorMittal eine Ausbildung aufzunehmen. Dann hätten wir sie auf alle Fälle noch für drei Jahre", hofft Richter.

Trotz der für Eisenhüttenstädter Verhältnisse nicht unerheblichen spielerischen Klasse ist dennoch die mannschaftliche Geschlossenheit Trumpf. "Der Frankfurter Trainer hat in der vergangenen Saison gestaunt, wie wir mit diesen Spielern so gut abschneiden können. Das ist eine über viele Jahre eingespielte Mannschaft und kein zusammengewürfelter Haufen. Sie kennen sich, gehen gemeinsam zur Schule und sind miteinander befreundet", erklärt Richter.