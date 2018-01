Kaum Gegentore zugelassen

Wolfgang Piur

Grünheide (MOZ) Die Mädchen des Städtischen Gymnasiums I aus Frankfurt (Liebknecht-Gymnasium) haben sich in Grünheide beim Regionalfinale Jugend trainiert für Olympia im Handball gegen die besten Schulmannschaften aus den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland durchgesetzt. In einem Viererturnier wurde der Sieger in der Wettkampfklasse III (Jahrgang 2003 bis 2006) ermittelt, der sich im Landesfinale mit den fünf Siegern der anderen Schulamtsregionen messen wird.

Im ersten Spiel gegen das Rouanet Gymnasium Beeskow kamen die Frankfurterinnen holprig ins Spiel und brauchten fast die erste Halbzeit, um zu ihrer Stärke zu finden. Zu selten wurde das Tor getroffen und auch die Abwehr war noch zu löchrig. Nach der Pausenbesprechung machten es die Mädchen deutlich besser und kamen zu einem noch sicheren 11:3-Erfolg.

Im Spiel gegen die Oberschule Bad Freienwalde waren die Gymnasiastinnen deutlich überlegen und gewannen 16:1. Im letzten Spiel gegen das Einstein-Gymnasium Neuenhagen wollte man nichts mehr anbrennen lassen, aber die Gegnerinnen wehrten sich tapfer. Letztendlich waren die Mädchen vom Liebknecht-Gymnasium aber nicht zu bezwingen und gewannen 13:5. So wurden sie ungeschlagener Regionalmeister ihrer Altersklasse.

Im Landesfinale im Februar werden die Trauben deutlich höher hängen, denn dann greift auch die Sportschule Frankfurt in den Wettkampf ein.