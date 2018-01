Ballfangen ist noch erlaubt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Rund 40 Volleyball-Mädchen und -Jungen und mindestens noch einmal so viele Übungsleiter, Eltern, Schiedsrichter und Helfer haben das 2. Turnier um den sogenannten Super-Mila-Cup des Landes Brandenburg zu einer turbulenten Angelegenheit in der Külzviertel-Halle gemacht.

Hatten bei der Premiere im Dezember in Eisenhüttenstadt noch neun Teams ihre sportliche Visi-tenkarte abgegeben, so durfte sich der TSV Blau-Weiß nun über fast doppelt so viele Mannschaften aus fünf Vereinen freuen, musste aber dadurch natürlich auch den wesentlich größeren Aufwand meistern. Karl-Heinz Sommer und Monika Lenz behielten im Kampfgericht den Überblick, Spielerinnen aus den Schwedter U-12- und U-13Teams fungierten als aufmerksame Referees. So gab es fast vier Stunden lang ein ständiges Gewusel auf sechs Spielfeldern.

"Nunmehr in der zweiten Saison absolvieren wir diesen Cup für unseren jüngsten Nachwuchs - für viele wird es der Auftakt sein, in den nächsten zehn Jahren oder noch länger immer wieder zu Spielen gegeneinander anzutreten", sagte Staffelleiter Kurt Kuhlisch aus Eisenhüttenstadt am Rande des Schwedter Turniers. Bewusst trage diese Cupserie keinen Meisterschaftscharakter, betont er. Die Kinder sollen vielmehr überhaupt erst mal herangeführt werden an Wettkämpfe, damit sie insgesamt viel besser vorbereitet sind, wenn es in den richtigen Spielbetrieb ab der Altersklasse 12 gehe.

Ein paar Erleichterungen für die Volleyball-Eleven, Mädchen wie Jungen gleichermaßen (die Jüngsten erst 7 Jahre!), gibt es bei dieser Turnierserie durchaus. So könne der Ball nach der Netzüberquerung vom gegnerischen Team auch aufgefangen werden, ehe er nach maximal drei Berührungen wieder auf die andere Seite gespielt wird. "Im Vorjahr haben wir ganz klar die Entwicklung gesehen, dass bei den späteren Turnieren kaum noch auf das Fangen zurückgegriffen wurde."

Beim überragenden Team dieses Külzviertel-Turniers, dem SC Potsdam I mit Mara Walter und Luna Kaiser, war übrigens schon diesmal durch die Übungsleiterin vorgegeben, auf das Fangen zu verzichten. Dem Duo unterliefen trotzdem kaum Fehler - ungeschlagen wurde es Sieger.

Doch gleich dahinter war für den Gastgeber ein besonderes Erfolgserlebnis zu feiern: Luisa Zibell und Dominik Schulz schafften es auf Rang 2 vor Potsdam II und Eisenhüttenstadt.

16 Teams hatten zunächst in vier Staffeln jeweils jeder gegen jeden gespielt. Danach ging es erneut in Viererstaffeln um die Endplatzierungen - alle Gruppensieger trafen sich also beispielsweise zu nochmals jeweils drei Partien, um die Ränge 1 bis 4 auszuspielen. Für die weiteren Ränge galt das entsprechend gleiche Reglement für die Gruppenzweiten bis -vierten der Vorrunde. Dass die Potsdamer, mit ihren fünf angereisten Teams durchweg unter den besten sieben Mannschaften platziert, mit dem Club-Hintergrund durchaus schon einen Schritt weiter sind, muss die Konkurrenz nicht beunruhigen. Vielmehr meinte Coach Karl-Heinz Sommer vom Gastgeber: "Wir gehen auch in dritte und vierte Klassen unserer Grundschulen und wollen neue Talente über Arbeitsgemeinschaften finden."