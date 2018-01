Lok II erreicht Oberliga-Play-offs

Sven Taege

Bernau (MOZ) Mit einem überzeugenden 86:68-Heimsieg über die zweie Mannschaft der Red Dragons aus Königs Wusterhausen haben die Basketballer von Lok Bernau II den Einzug in die Oberliga-Play-offs klargemacht. Basis war einmal mehr eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Die Voraussetzungen waren klar: Da der Oranienburger BV die Havel Towers aus Brandenburg/Rathenow 86:79 besiegt hatten, lag das Erreichen der Playoffs zwei Spieltage vor Schluss der Hauptrunde in Bernauer Hand. Die Gastgeber starteten mit der gewohnten Formation - Jan Heide, Michael Rothkegel, Tom Bath, Matthias Olbrich, Chris Meiling - und hoher Intensität vor allem in der Defensive. Erst nach mehr als vier Minuten konnten die Gäste den ersten Korb erzielen, mit 21:16 ging es in die erste Viertelpause.

Auch im zweiten Abschnitt ließen die Bernauer zunächst nur einen erfolgreichen Korbabschluss der Mannschaft vom Berliner Südrand zu, fanden derweil selbst im Angriff stets den besser postierten Mitspieler. Gleich sieben Akteure punkten bis zur Halbzeit und dem 47:29.

Ganz aufgeben wollten sich die Basketballer aus Königs Wusterhausen jedoch noch nicht. Die zweite Hälfte endete ausgeglichen mit je 39 Punkten, der Vorsprung der Barnimer blieb aber konstant im zweistelligen Bereich gehalten werden und so war der Heimsieg nie wirklich gefährdet.

Die ersten drei Play-off-Plätze sind damit an Spitzenreiter USV Potsdam II, die BG Lauchhammer und Lok II vergeben, um den vierten kämpfen die punktgleichen Teams aus Oranienburg, Königs Wusterhausen und Brandenburg/Rathenow. Derweil bietet sich für die Bernauer die Chance, offene Rechnungen zu begleichen. In der Hinrunde hatten sie gegen Potsdam und Lauchhammer verloren. Motivation genug sollte sein, dass die Tabellenspitze immer noch aus eigener Kraft zu erreichen ist. Der erste Schritt dafür kann am Sonnabend ab 17 Uhr in der Uni-Sporthalle in Golm gegen den USV II gemacht werden.