Zwei gehaltene Neunmeter bringen den Turniersieg

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Der Storkower SC hat das 4. Hallenturnier der Fußballabteilung der BSG Pneumant Fürstenwalde um den Cups der VPV Versicherungsagentur gewonnen. Im Finale gelang den Storchenstädtern ein 2:1 nach Neunmeterschießen gegen den FSV Union Fürstenwalde II. "Wir sind mit einigen Anfangsschwierigkeiten gestartet, haben uns dann aber steigern können", sagte Storkows Patrick Sergel nach der Siegerehrung. "Uns fehlt jedoch noch die Leichtigkeit und Kaltschnäuzigkeit in der Halle."

Die junge Regionalliga-Reserve des FSV Union hatte sich in seiner Vorrundengruppe souverän durchgesetzt, in Staffel B überraschte das Sponsorenteam VPV & Friends ebenfalls mit drei Siegen. Im Kampf um den Final-Einzug setzte sich der Landesklassen-Vertreter aus Storkow durch ein Abstaubertor gegen den Gastgeber durch. Pneumant rannte nach dem Rückstand unentwegt das Gäste-Gehäuse an, aber der SSC spielte die Zeit clever runter. Das andere Halbfinale war ein sehr intensiv geführtes, die gut 170 Zuschauer sahen eine packende Partie, in dem es der Außenseiter dem Landesligisten beim 1:2 erstaunlich schwer machte.

Borussia Fürstenwalde blieb als Letzter ohne Turniertreffer, das Spiel um Platz 5 entschied der VfB Steinhöfel gegen die SG Lichtenow/Kagel im Neunmeterschießen, im kleinen Finale setzte sich dann das Sponsorenteam gegen Gastgeber Pneumant mit 2:0 durch. Auch das Endspiel musste vom Neunmeterpunkt entschieden werden, da in den zwölf Minuten Spielzeit keinem Team der Siegtreffer gelungen war, wobei SSC-Keeper Marco Schlausch zwei Versuche der Spreestädter abwehrte.

Es war ein sehr faires Turnier ohne Verletzte, allen Akteuren waren der Ehrgeiz, aber auch der Spaß am Hallenfußball anzumerken. "Die Überraschung war für mich das Sponsorenteam von VPV, wobei Dirk Sellmann mit seinen knapp 50 Jahren und drei Turniertoren schon ordentlich beeindruckte", sagte Christian Polzin, Trainer der BSG Pneumant, die mit Martin Seidel den besten Spieler und mit Sebastian Probst (5 Treffer) den erfolgreichsten Torschützen stellte. Als bester Torhüter wurde Sascha Georgi geehrt. "Ein rundum ein gelungenes und super organisiertes Turnier, wobei sich wohl die besten Teams in unserem Halbfinale gegenüber standen", sagte der VPV-Kapitän.