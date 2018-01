Gleich zwei Niederlagen für TTC-Männer

Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) Mit zwei ungewöhnlichen Ansetzungen in der Verbandsoberliga hatten die Tischtennis-Männer vom TTC Finow zu kämpfen. Erst musste Finow um 18 Uhr bei den Berliner Brauereien (Endstand 4:9) und am nächsten Tag um 15 Uhr beim TT-Team Cottbus (6:9) antreten. Der Spielansetzer sollte solche Zeiten überdenken, denn es ist Amateursport, alle mussten wieder am Montag ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen.

Beim Tabellendritten gab es ein 4:9. Finow lag nach den drei Doppeln 2:1 in Front. Holm Kirsten/Philipp Höhn und Erik Kirsten/Andrè Fehlinger hatten ihr Spiel siegreich gestalten könnten. Danach zogen die Gastgeber aber nach den ersten Einzeln auf 8:2 davon. Holm Kirsten und Philipp Höhn gestalteten mit ihren Siegen das Ergebnis dann etwas freundlicher, doch Sageth Jokar machte gegen Erik Kirsten mit 3:1 den 9:4-Endstand perfekt. Holm Kirsten hatte in seinem ersten Spiel gegen Kudar 2:3 knapp verloren. Ansonsten verliefen die Einzel überwiegend klar für die Bierbrauer. Gegen 21.45 Uhr ging es dann in Richtung Heimat.

Auch in der Lausitz gab es nichts zu holen. Für Tobias Marggraf rückte Altmeister Siegfried Lemke ins Team. Nach den Doppeln und den ersten vier Einzeln lagen die Lausitzer 6:1 vorn. Lediglich das Doppel H. Kirsten/Höhn konnte einen Sieg landen. Ein schnelles Ende und eine vorzeitige Heimreise drohte Finow. Doch die Barnimer steckten nicht auf und kamen nach Siegen im unteren Paarkreuz von Lemke und Fehlinger auf 3:6 heran. Kurios: Lemke gewann den vierten Satz mit 18:16 gegen Dennis Schultz und Fehlinger den fünften Satz gegen Christian Petsch ebenfall 18:16. Während Holm Kirsten dann Mühlfeld unterlag, gewannen Höhn, Thiel und Erik Kirsten ihr zweites Einzel und plötzlich stand es nur noch 7:6 für Cottbus. Doch Fehlinger verlor nach 2:0-Führung gegen Schultz knapp 2:3 und auch Lemke 2:3 gegen Petsch. Cottbus jubelte und kam in letzter Sekunde mit einem blauen Auge davon. Gegen 19.30 Uhr ging es dann wieder in Richtung Finow.

Der TTC bleibt auf Rang sechs. Nächster Gegner sind im Heimspiel die jungen Füchse Berlin III (Hinspiel 1:9).