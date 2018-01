Jahn unterstreicht Heimstärke

Udo Plate

und Oliver Viert Bad Freienwalde (MOZ) Einen weiteren Beweis ihrer Heimstärke lieferten die Brandenburgliga-Handballer von Jahn Bad Freienwalde vor großer Kulisse. Zum Jahresstart starteten die Kurstädter gegen den Tabellenvorletzten Lok Rangsdorf mit einem 37:31 (19:11)-Erfolg.

Ohne an die Grenzen gehen zu müssen, zogen die Kurstädter ihren ersten Auftritt vor heimischer Kulisse in 2018 konsequent durch. Die von Beginn an den zunächst harmlos agierenden Gäste in allen Belangen überlegenen Jahn-Akteure bekamen das Offensivspiel gleich in Schwung. In erster Linie ein Verdienst des dynamisch-quirligen Johann Bergk. Der enorm antrittsschnelle Bergk erzielte in den ersten zehn Minuten gleich vier Treffer. Durch weitere Tore des umsichtigen Christian Krause, sowie von Marc Hieronimus, Grzegorz Kowalkowski (3) und Chris Mattias (2) hatten die Gastgeber bei nur drei Gegentreffer durch Dominik Schobelt, Alexander Kumm und Jonathan Seidel bereits einen komfortablen Vorsprung erzielt. Auch in der Folgezeit lieferte die Heimelf gegen überforderte Rangsdorfer weiterhin eine konzentrierte Vorstellung und setzten sich zum Halbzeitstand von 19:11 ab.

Alle Vorsätze, die in der Pause besprochen wurden, setzten die Beier-Schützlinge zunächst konsequent um. Ergo schafften es die Lok-Handballer nicht wirklich, das Jahn Ensemble wirklich in Bredouille zu bringen. Auch wenn der zwischendurch beruhigende Vorsprung langsam zu schmelzen begann, echte Sorgen machten sich in den Reihen der Freienwalder nicht wirklich bemerkbar.

Doch als Rangsdorfs Robert Lutze per verwandeltem Siebenmeter den Rückstand in der 44. Minute zum 26:22 auf lediglich vier Treffer verkürzte, griffen doch erste Anzeichen von Unsicherheit bei den Gastgebern um sich. Die vermeintlich harmlosen Rangsdorfer witterten indes Morgenluft und ließen sich von den lange souverän agierenden Beier-Schützlingen nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen. Im Gegenteil: Mit Moral und reichlich Einsatz legten die Gäste noch einmal einen Gang zu.

In dieser Phase sorgte Jahn-Torsteher Lars Schäfer mit starken Reaktionen für den nötigen Rückhalt, dass die Gäste nicht wieder ins Spiel zurückkamen. Spätestens mit dem Doppelpack von Johann Bergk zum 28:22 schienen die Messen gelesen. Doch weit gefehlt: Rangsdorf robbte sich durch Tore von Jonathan Seidel sowie Julien Kross nochmals auf 28:24 heran, was Melanie Beier veranlasste, mit einer Auszeit nicht nur den Spielfluss der Gäste zu unterbinden, sondern zudem ihre Mannschaft mit eindringlichen Worten wieder auf Linie zu bringen. Mit Erfolg: Marc Hieronimus, Christian Krause (2) und der wurfgewaltige Raik Höhne warfen Bad Freienwalde bis zur 52. Minute wieder mit 32:25 uneinholbar in Front.

Die Gäste rackerten zwar bis zum Schluss und gingen volles Risiko, aber den sich dadurch ergebenen Freiraum nutzten Freienwaldes Johann Berk, Markus Block, Marc Hieronimus und Christian Krause, der eine mehr als ansehnliche zweite Halbzeit absolvierte, sorgten mit ihren Toren für den 37:31-Heimerfolg.

"Ich bin mit der Vorstellung der Mannschaft trotz fraglos einiger schöpferischer Pausen zufrieden. Der Erfolg gibt allen Akteuren zusätzliche Sicherheit und Selbstvertrauen. Wir sind sicherlich auf einem guten Weg, und wenn wir so weitermachen, ist mir vor den anstehenden, nicht zu unterschätzenden Aufgaben, nicht bange", bilanzierte Jahn-Mannschaftsleiter Thomas Mattias.