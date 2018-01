Fürstenwalder Team stellt Weichen für Titel-Angriff

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Rennen ausgelassen oder vorzeitig wegen Problemen beendet - und am Ende dennoch Vize-Meister im Carbonia Cup geworden mit einem zweiten Platz im letzten Wertungslauf. So ist es dem Fürstenwalder Rennfahrer-Duo Olaf Haeusner und Andreas Schwelgien vom Team H&S Motorsport im vergangenen Jahr mit dem BMW M3 GT passiert.

"Mehr war nach einer durchwachsenen Saison mit derben Rückschlägen diesmal nicht drin", sagt Haeusner. Mit dem rund 360PS starken Renner war das Duo 2016 immerhin Gesamtsieger geworden. "Und der Cup-Gewinn ist auch in diesem Jahr wieder das Ziel", kündigt Haeusner an.

Eine der schmerzlichsten Pleiten der vergangenen Saison war für das Fürstenwalder Team das Heimrennen auf dem Lausitzring im Sommer. Da machte der BMW bereits im Qualifying mit der Leitplanke Bekanntschaft und war Schrott. "Das war bitter", sagt Olaf Haeusner. "Doch das passte zum vorherigen Saisonverlauf." Das neue Fahrwerk habe von Beginn an nicht funktioniert. So musste jedes Rennen zum Testen und Probieren herhalten. "Bei der Bestellung des Fahrwerks war ein Fehler unterlaufen. Die Federkennung bei der Achslast hatte durch einen Schreibfehler nicht gestimmt", erklärt Haeusner. "Wir haben dann weichere Federn schicken lassen und sind einmal in der Woche nach Most zum Testen und Einstellen gefahren. Und es hat wirklich funktioniert."

Nach dem Ausflug zur DMV BMW Challenge im niederländischen Assen sei das Auto wieder konkurrenzfähig für die Spitze gewesen. Und im letzten Rennen des Carbonia Cups wurde dann über die doch noch erreichte Vize-Meisterschaft gejubelt. "Das war dann ein versöhnlicher Abschluss der verkorksten und ziemlich aufregenden Saison. So konnte es zufrieden in die Winterpause gehen", blickt der Fürstenwalder Rennfahrer zurück.

Doch eine wirkliche Pause ist es dann doch nicht geworden, denn es wurde und wird schon wieder fleißig am Auto gearbeitet, unter anderem Kampfspuren aus der vergangenen Saison beseitigt. "Nachdem der BMW Anfang des Jahres frisch vom Lackierer zurückkam, werden nun alle anderen Arbeiten am Renner erledigt", sagt Olaf Haeusner. Und das sind nicht wenige - angefangen von der neuen Vorderachse bis hin zu den Scheiben. Da wird jede Menge Freizeit hineingesteckt.

"Und das vom ganzen Team und unseren Helfern. Ihnen gehört genauso wie allen Sponsoren der Dank für die große Hilfe in der vergangenen Saison", sagt Haeusner. "Und wir hoffen, dass alle wieder auch in diesem Jahr dabei sind."

Das Auto bekomme jetzt ein neues Dekor. "Da ist noch viel Platz für weitere Sponsoren, die immer gern bei uns gesehen sind", erklärt der Fahrer. Bevor der Carbonia Cup Mitte April in Most mit dem ersten von sieben Renn-Wochenenden startet, ist das Ziel bereits abgesteckt: "Wir sind hoch motiviert, um vorn anzugreifen, wollen den Cup komplett durchfahren und - wie gesagt - Gesamtsieger werden. Das Auto hat das Potenzial dazu", sagt Olaf Haeusner. Und auch Gaststarts in anderen Serien soll es geben.