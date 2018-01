Wriezener Oldies sind Landesmeister

Udo Plate

Cottbus (MOZ) Mit einem ebenso unerwarteten wie großartigen Erfolg sind die Volleyball-Oldies des TKC Wriezen von den Landesmeisterschaften aus der Lausitz-Metropole Cottbus zurückgekehrt. TKC-Vorsitzender und Zuspieler in Personalunion, Ulf-Michael Stumpe, heimste mit seiner Mannschaft den Landestitel der Ü-35-Konkurrenz ein. Die Wriezener Routiniers setzten sich dabei im Modus "jeder gegen jeden" gegen starke Kontrahenten wie Energie Cottbus, USV Potsdam, SV Rehbrücke und VC Wildau durch.

"Es lief einfach alles wie am Schnürchen, wir haben uns in acht Spielen keinerlei Blöße gegeben. Mit dementsprechend acht Erfolgen sprang am Ende dann logischerweise die Meisterschaft heraus", zeigte sich Stumpe direkt nach dem überraschenden Titelgewinn außer sich vor Freude.

Nun geht es für das TKC-Ensemble zu Pfingsten bei den Nordostdeutschen Meisterschaften in Berlin um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.