Grünheider punkten an der Havel

Robert Kaberidis

Werder (MOZ) Die Handballer des Grünheider SV haben in der Oberliga Ostsee-Spree einen Teilerfolg verbuchen können. Beim HV Grün-Weiß Werder, Absteiger aus der 3. Liga Nord, kamen sie zu einem 22:22 (11:11), wobei in der Schlussphase sogar ein Auswärtssieg möglich schien.

Nach der vierwöchigen Spielpause zum Jahreswechsel war es das letzte Spiel der Hinrunde. Die Gastgeber rangierten auf dem fünften Tabellenplatz, während sich die Grünheider für das neue Kalenderjahr Einiges vorgenommen haben und als Zehnter schnellstmöglich Anschluss ans Tabellenmittelfeld finden wollen.

Der GSV erzielte durch Matthias Henow den ersten Treffer der Partie, danach aber übernahm die Heimmannschaft umgehend die Führung. Schon in den ersten Minuten stellte sich heraus, dass die beiden Torhüter dem Spiel ihren Stempel aufdrücken wollten. Kurioserweise standen Martin Pfefferkorn und Tom Lessig in der vergangenen Saison noch beim jeweiligen Gegner zwischen den Pfosten und waren somit hochmotiviert. So hieß es nach zehn Minuten gerade einmal 3:2 für die Gastgeber. Den Grünheidern unterliefen im Angriff immer wieder leichte Fehler, zudem scheiterten sie mehrfach frei vor dem Tor. Schlussmann Lessig andererseits dafür, dass die Gäste stets in Schlagdistanz blieben.

Auch nach dem Wechsel war es eine offene Partie. Mit einem schnellen Doppelschlag konnte der GSV erstmals mit zwei Toren in Führung gehen (13:11), eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Abwehr-Chef Mateusz Krzyzanowski ermöglichte den Blütestädtern aber postwendend den Ausgleich. Weiter lebte das Spiel von den Emotionen, den starken Torhütern und der Spannung, zehn Minuten vor Ultimo hieß es 17:17.

Dann aber gelangen den Gästen von der Löcknitz trotz zeitweiliger Unterzahl drei Treffer in Folge und es schien, als würden sie die heimstarken GrünWeißen in die Knie zwingen können. Der Gastgeber ging nun hohes Risiko ein und agierte mit dem siebenten Feldspieler. In der hektischen Schlussphase erzielte Sebastian Ackermann 90 Sekunden vor dem Ende das umjubelte 22:20 für die Grünheider, aber dies sollte dennoch nicht für den Sieg reichen, wenige Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene glichen die Werderaner tatsächlich noch.

Für den GSV ein gewonnener Punkt, obwohl man dem Sieg ein Stück näher war als der Gegner. "Auf diese Leistung müssen wir aufbauen, dann werden wir in den kommenden Spielen auch wieder doppelt punkten", gab Kapitän Toni Büttner gleich nach dem Spiel die Marschroute aus. Am Sonnabend geht es zum punktgleichen Aufsteiger VfV Spandau, eine Woche später ist der Tabellenzwölfte aus Loitz zu Gast in der Löcknitzhalle. Zwei richtungsweisende Partien für den weiteren Saisonverlauf - den die Grünheider ohne ihren bisher besten Torschützen Lasse Scharge absolvieren müssen. Der 26-jährige Linkshänder wechselte in der Winterpause zurück zum Drittligisten Oranienburger HC, konnte mit einem Treffer aber die 25:26-Auswärtsniederlage im Derby beim 1. VfL Potsdam auch nicht verhindern.