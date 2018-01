Pokale gehen an Union und die Füchse

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf hat auch sein zweites Hallen-Fußball-Turnier zum Jahresanfang mit Bravour ausgerichtet. Eine Woche nach dem spektakulären Giebelsee-Cup der Männer ging es um den Fritze-Cup im Nachwuchsbereich. Auch hier war die Stimmung in der Giebelsee-Halle großartig.

Für Ideengeber und Turnierleiter Peter Drews waren die zwei Tage nicht ganz einfach. Gehandicapt lief er durch die Halle und biss immer wieder die Zähne zusammen. Durch einen kleinen Sportunfall hinkte er sich regelrecht durchs Turnier. Doch er ließ es sich natürlich nicht nehmen, die Mannschaften stimmungsvoll zu begrüßen und auch die Spiele der U 11- sowie die der U 9-Junioren zu moderieren.

Am ersten Turniertag spielten die älteren Fußball-Talente. Und ähnlich wie bei früheren Auflagen des inzwischen sehr beliebten Turniers war auch hier eine gewisse Dominanz der Berliner Mannschaften zu erkennen.

Die drei gestarteten Berliner Vereine belegten am Ende die Ränge eins bis drei, wobei sich die Füchse Berlin im Finale klar mit 7:0 gegen den 1. FC Union durchsetzen konnten. Auch das Spiel um Platz drei wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Die Talent des BFC Dynamo schlugen die Neubrandenburger deutlich mit 11:1. Der Rekordpokalsieger Füchse Berlin konnte damit seine gesamte Bilanz auf zehn Titel (fünfmal E-Junioren, viermal F-Junioren, einmal G-Junioren) weiter ausbauen. Aurel Davenon (Füchse Berlin), einer der besten Spieler des Turnieres, erzielte den 3600. Treffer der Turniergeschichte. Heute wird nur noch in zwei Altersklassen gespielt. Die Trefferzahl ergibt sich aus der gesamten Turniergeschichte in der früher auch noch die D- und G-Junioren mitspielten

Und eine weitere Zahl ist beeindruckend, denn Theo Krelle schoss den 1700. Treffer im Turnier der U 11- KOnkurrenz.

Das spannendste Spiel am ersten Turniertag gab es im Halbfinale zwischen dem 1. FC Union und dem BFC Dynamo zu sehen. Die Eisernen gewannen knapp mit 3:2. Die gastgebende Mannschaft vom SV Blau-Weiß wurde Letzter.

Abschlussstand: 1. Füchse Berlin, 2. Union Berlin, 3. BFC Dynamo, 4. FC Rot-Weiß Neubrandenburg, 5. FC Strausberg, 6. FC Grimma, 7. FC Stahl Brandenburg, 8. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf

24 Teams der Eisernen aus Berlin haben es im Verlauf der Turniergeschichte beim Fritze-Cup bisher vergeblich versucht, nun konnten die Unioner zum ersten mal den Fritze Cup, vor einer stimmungsvollen Zuschauerkulisse, gewinnen. Die Berliner setzten sich denkbar knapp, aber letztendlich auch verdient mit 5:4, im entscheidenden Neun-meter-Schießen, gegen einen sehr stark aufspielenden SV Germania Schöneiche, durch. Die Schöneicher, die bereits im Vorjahr im Neunmeter-Schießen gegen den RB Leipzig das Nachsehen hatten, wurden wiederum Zweiter.

Großartig war das sportliche Auftreten der gastgebenden Mannschaft vom SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. In der Vorrunde gewannen sie zunächst gegen Eintracht Mahlsdorf, verloren im zweiten Gruppenspiel gegen den 1. FC Union und spielten in der dritten Partie gegen die Mannschaft aus Neubrandenburg 1:1.

Apropos Neubrandenburger: "Ja, wir sind recht zeitig losgefahren", sagte Trainer Danilo Plate. "Nachwuchs wird bei uns ganz groß geschrieben und meine Jungs sind in unserer Kreisliga absolut top unterwegs. Wir führen die Tabelle klar an und haben schon 130 Tore in der Hinrunde geschossen."

Die blau-weiße U 9-Mannschaft wurde Gruppenzweiter und stand somit im Halbfinale. Dort verloren sie knapp mit 1:2. Im Spiel um Platz drei gelang den Blau-Weißen gegen den BFC Dynamo, in einem spannenden Spiel, ein 1:1, so dass ein Neunmeter-Schießen herhalten musste. Der BFC gewann mit 5:4. Für die Jungs vom Gastgeber war es die beste Platzierung in diesem Turnier seit sechs Jahren.

Der 1. FC Magdeburg fand erst spät in das Turnier. Nachdem in der Vorrunde nur der letzte Tabellenplatz blieb, steigerten sich die Sachsen-Anhaltiner in den Platzierungsspielen und kamen schließlich auf Rang sechs ein. "Es geht wirklich nur um den Spaß und das Erlebnis, sich mit anderen Jungs zu messen. Turniere wie diese gibt es bei uns leider nicht. Um das zu verdeutlichen. Wir haben unsere Mannschaft heute geteilt. Die andere Hälfte spielt derzeit in Chemnitz", erklärte Trainer Sandy Hilliger.

David Esekuluwe vom 1. FC Union wird das Turnier in der Giebelsee-Halle lange Zeit nicht vergessen. Ihm gelang im Turnier der U 9 der 3700. Treffer der Turniergeschichte und das 1500. Tor im Gesamtturnier seiner Alterklasse .

Abschlussstand: 1. Union Berlin, 2. Germania Schöneiche, 3. BFC Dynamo, 4. Blau- Weiß Petershagen-Eggersdorf, 5. Füchse Berlin, 6. 1. FC Magdeburg 7. Eintracht Mahlsdorf, 8. FC Rot Weiß Neubrandenburg

Peter Drews konnte nach zwei anstrengenden Tagen dann sein Resumee ziehen dann: "Aus unserer Sicht hat die Organisation, dank der vielen fleißigen Helfer wieder sehr gut geklappt. Wir freuen uns bereits auf das Jubiläumsturnier, den 20. Fritze-Cup. Geplant ist, die Spiele am 18. und 19. August auf dem Waldsportplatz in Petershagen zu veranstalten."