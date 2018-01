Wenn das Wasser bis ans Haus steht

Randvoll: Mit der Schneeschmelze nimmt seit Mittwoch der Pegelstand in den Gräben noch einmal zu. © Foto: MOZ/Hans Still

Hat sich bereits Gedanken gemacht: Harald Lehmann befasst sich notgedrungen mit dem Oberflächenwasser in der Siedlung West. Weil der Boden aus Geschiebemergel besteht, kann das Wasser nicht versickern. Zudem sind Gräben ungepflegt. © Foto: MOZ/Hans Still

Stolzenhagen (MOZ) Mit einer Petition machen Anwohner der Stolzenhagener Siedlung West auf ein Problem mit der Entwässerung ihrer Grundstücke aufmerksam. Nach Regenfällen steht das Wasser bis an die Häuser und richtet Schäden an. Die zur Entwässerung vorgesehenen Gräben seien teilweise über Jahre vernachlässigt worden.

Wenn der Stolzenhagener Harald Lehmann in der Saalestraße vors Haus tritt, dann braucht er aktuell keine Gummistiefel, um trockenen Fußes bis zum Briefkasten zu kommen. Vor wenigen Wochen sah das noch ganz anders aus, wie er anhand vieler Fotos belegt. Das Grundstück stand bis zur Hausfassade komplett unter Wasser. Dass sich Lehmann um sein Gebäude sorgt, liegt auf der Hand, zumal sich der Zustand über Monate nicht grundlegend änderte. Die Schuld an dieser Misere sieht der Stolzenhagener zuerst beim Kanalsystem in der Siedlung, die allerdings schon seit Jahrzehnten zu den feuchtesten Regionen von Stolzenhagen zählt. "Um so wichtiger ist es ja, dass die Gräber ordentlich gewartet werden. Aber das Gegenteil ist leider der Fall, jedenfalls reden wir teilweise über katastrophale Zustände", argumentiert Lehmann.

Bei einer Begehung in der Siedlung treten die Probleme zutage. Die straßenbegleitenden Gräben stehen bis zu Dreiviertel ihres Fassungsvermögens unter Wasser, an einigen Stellen sind sie allerdings teilweise komplett mit Erde oder Laub zugeschüttet worden. Beispielsweise, um Grundstückseinfahrten Platz zu machen, womöglich auch aus Unwissenheit. "Der Durchfluss in den Gräben ist gestört, aber das ist nicht das einzige Problem. Der Entwässerungsring, den es hier einmal in dieser Siedlung gab, funktioniert nicht mehr", benennt Lehmann das aus seiner Sicht größte Problem.

Seit etlichen Jahren sucht er beim Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" Verständnis zu finden, der Erfolg ist bislang gering. "Das eigentliche Problem ist der hohe Grundwasserstand, den wir schon seit Jahresmitte 2017 zu verzeichnen haben", reagierte am Mittwoch Bernhard Meinke, Verbandsingenieur beim Verband "Schnelle Havel". Nach seiner Einschätzung liegen die Grundwasserstände mindestens einen halben Meter über dem früher üblichen Niveau. "Der vollgesaugte Boden nimmt als Speicher kein Wasser mehr auf, daraus ergeben sich die Probleme. Es gibt für uns aber auch keine Möglichkeit, flächenübergreifend den Grundwasserspiegel zu regulieren", analysiert Meinke die Situation. Zudem seien die straßenbegleitenden Gräben im wasserrechtlichen Sinn keine Gewässer, für die der Verband zuständig wäre.

Harald Lehmann und den mittlerweile knapp 40 Unterzeichnern der Bürgerpetition kann diese Antwort nicht genügen. Lehmann kennt ohnehin hinlänglich die Begründungen, die seit Jahren geliefert werden, ohne dass sich an der Situation etwas ändert. Auch er argumentiert, aber deutlich anders. "Unser Boden besteht aus Geschiebemergel und damit aus einer wasserundurchlässigen Schicht. Das Regenwasser kann demnach nur über die Gräben abfließen. Aber die sind ja ungepflegt, wie mir ein Gutachter bestätigt hat."

Lehmann hat sich aber Gedanken gemacht und hält einen Vorschlag zur Abhilfe bereit. Demnach könnte es hilfreich sein, wenn ein ehemaliger Kanal im Westen des Wohngebietes aktiviert werden könnte. Zirka 500 Meter ist dieser lang, das Wurzelwerk von Bäumen, Ablagerungen und Gartenabfälle haben dem Bauwerk längst die Tiefe und die wasserführende Wirkung genommen.

Lehmann und den Mitstreitern in der Siedlung ist nun daran gelegen, Unterstützer zu finden, um das Wasserproblem irgendwie einzudämmen oder am besten langfristig zu lösen, bevor die Häuser endgültig Schaden nehmen. Der Stolzenhagener Ortsbeirat hat am Dienstagabend ebenfalls beschlossen, aktiv zu werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Wasser- und Bodenverband Kontakt aufzunehmen.