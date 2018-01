Sanierung der Schule hat höchste Priorität

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Im Frühjahr soll mit der Sanierung der Gartzer Schule begonnen werden. Das erhoffen sich die Stadtverordneten. Sie haben 2018 viele weitere Aufgaben im Blick. Manche Abgeordnete sind aber auch unzufrieden und pessimistisch.

Die meisten Stadtverordneten stellen den Baubeginn der Sanierung an der Grundschule Gartz an die wichtigste Stelle der Vorhaben im neuen Jahr. "Der Baubeginn im Frühling hat höchste Priorität. Da weiß ich die Stadtverordneten hinter mir. Wir sind froh, dass Fördermittel in Aussicht stehen. Nun soll auch losgelegt werden, damit wir Fluchttreppen bekommen und Schüler die obere Etage nutzen können", sagt Bürgermeister Burkhard Fleischmann.

In der Fertigstellung eines neuen Norma-Einkaufszentrums sieht er einen wichtigen Punkt für die Entwicklung von Gartz als Grundzentrum. Außerdem liegt ihm der Bau eines Hauses für barrierefreies Wohnen im Alter am Herzen und er hat die Hoffnung auf eine neue Arztniederlassung. "Ich habe mit Ärzten gesprochen und bemühe mich auch um einen Nachfolger für die Zahnarztpraxis", sagt er.

Die Stadtverordnete Evelin Wenzel macht Druck, was die Schulsanierung betrifft: "Wir müssen uns klar sein, welcher Grund für den Bau vorliegt - nämlich die energetische Sanierung und eine neue Turnhalle für Schulsport. Natürlich würden wir uns mehr wünschen, da verstehe ich den Sportverein Blau-Weiß, der für die Fußballer und den Nachwuchs noch mehr rausholen will. Aber wir kriegen das Geld für die Sanierung und den Neubau quasi geschenkt. Es reicht nur für Schulzwecke." Aus der Sicht von Evelin Wenzel muss 2018 auch der Umgang mit der Marina und die Zusammenarbeit der Anbieter an der Oder geklärt werden.

Für Torsten Langkabel steht fest: "Ich sehe in Gartz gar keine Zukunft mit dem jetzigen Amtsdirektor. Aufgaben, die wichtig sind, verhindert er. Das ist die Erfahrung, die ich in den letzten acht Jahren gemacht habe."

Sylvia Steinhauser wünscht sich, dass der Ton untereinander besser wird. "Sich die Meinung offen sagen und nicht hinterhältig reden, das kommt uns zugute", ist sie überzeugt. Die Schulsanierung sei natürlich sehr wichtig: "Aber wir sollten es hinbekommen, dass auch für Vereine eine bespielbare Halle möglich ist." Sie ist zudem der Auffassung, dass die Kommune und das Amt Gartz den Eigenanteil für den Förderantrag zum Kunstrasensportplatz von Blau-Weiß gemeinsam aufbringen müssen. "Das Amt muss mitfinanzieren, weil im Verein auch Kinder aus anderen Orten Sport treiben." Sie und andere Abgeordnete sind zuversichtlich, dass der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der B2 beginnt und kleinere Straßen wie die Friedhofsiedlung ausgebessert werden.

Marita Klingbeil aus dem Gartzer Ortsteil Hohenreinkendorf sagt zum Thema Schule: "Das müssen wir hinkriegen für unsere Kinder." Der Blick der Stadtverordneten und Ortsbeiratschefin geht schon in Richtung Sommer. Am 1. September feiert der Ort 775 Jahre Ersterwähnung in einer Urkunde. Es gibt einen Umzug durchs Dorf und ein Fest für die ganze Familie.

Thomas Busch wäre ebenfalls glücklich, wenn das Projekt Schulsanierung verwirklicht wird. "Das ist für die Stadt eine große Aufgabe, an der wir lange gearbeitet haben", sagt er. "Außerdem müssen wir das barrierefreie Wohnen voranbringen. Vier Jahre lang hat es das Amt nicht geschafft die Garagen zu verkaufen für die Baufreiheit. Investor Kirsch hat schon viel in das Projekt investiert. Ich hoffe, er bleibt Gartz erhalten. Die Stadt wünscht sich, dass Herr Kirsch loslegt." Allerdings räumt der Stadtverordnete ein: "Die Zusammenarbeit zwischen mir und dem Amt liegt in Agonie. Das ist nicht befriedigend."