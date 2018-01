Ungezwungene Themen-Vielfalt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Auftakt war vielversprechend: Das erste Energieforum der Stadt Eberswalde hat sich am Dienstagabend vor allem mit den Barnimer Kreiswerken beschäftigt, überdies aber ein Füllhorn weiterer spannender Themen ausgeschüttet, die nach einer näheren Betrachtung verlangen. Unter anderem kamen der Ausbau der Infrastruktur für die Elektromobilität und die Möglichkeit zur Sprache, die Wasserkraft am Finowkanal nutzen zu können.

Den städtischen Ausschuss für Energiewirtschaft gibt es nicht mehr. An seine Stelle ist auf Beschluss der Eberswalder Volksvertreter das Energieforum getreten, das als Impulsgeber für die Stadtpolitik gedacht ist. Für das neue beratende Gremium gelten die strengen Regularien der Kommunalverfassung nicht: Es gibt zum Beispiel keine vorgeschriebene Tagesordnung. Und Rederecht hat jeder, der sich zu Wort melden will. In den Fachausschüssen des Stadtparlamentes vergeht viel Zeit mit Formalien. Sprechen dürfen außerhalb der Fragestunde im Regelfall nur die Ausschussmitglieder und die sachkundigen Einwohner. Dafür können Fachausschüsse Beschlussempfehlungen verabschieden. Würde das Forum Gleiches tun, wäre dies durch das Recht nicht gedeckt. Daher wird das Energieforum von Teilen der Stadtpolitik abgelehnt.

Bei seiner Premiere am Dienstagabend aber wurde das neue Gremium als "Plattform für den öffentlichen Diskurs", so Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner, ausdrücklich gelobt. Der Referent der Veranstaltung, Christian Mehnert, Geschäftsführer der Barnimer Kreiswerke, gratulierte den Stadtverordneten sogar dazu, den Ausschuss für Energiewirtschaft öffentlichkeitswirksam weiterentwickelt zu haben. "Der Ausschuss war gestern, heute beginnt die Zukunft", rief er nahezu euphorisch aus.

Nicht ganz 30 Interessierte waren der Einladung in den Saal des Bürgerbildungszentrum gekommen - darunter die Stadtverordneten Karen Oehler (Bündnis 90/Die Grünen), Hans Mai (SPD), Frank Banaskiewicz (Bürgerfraktion Eberswalde), Günther Spangenberg (Alternatives Wählerbündnis Eberswalde) und Götz Trieloff (FDP) und Angestellte aus dem Eberswalder Rathaus.

Sie alle verständigten sich darauf, auch die nachfolgenden Energierforen mit Vorträgen beginnen zu lassen. Der zweite Teil der Veranstaltung soll überdacht werden. Statt wie bei der Premiere Frage-Antwort-Runden zwischen Referent und Publikum könnte es zukünftig auch Workshops oder Treffen in kleineren Arbeitsgruppen geben.

Eberswalde ist eine der zwölf Kommunen im Barnim, die bisher 200 Euro aufgebracht und damit Gesellschafteranteile an den Kreiswerken Barnim erworben haben. Zu den Projekten, die durch die Kreiswerke aktuell vorbereitet werden, gehört der Aufbau einer E-Car-Share-Struktur im Barnim: Kreisverwaltung, Stadt Eberswalde, das Amt Britz-Chorin-Oderberg und weitere Partner könnten sich eine Fahrzeugflotte teilen.

Was die Wasserkraft-Nutzung am Finowkanal betrifft, sehen Anne Fellner und Christian Mehnert noch etliche rechtliche und bauliche Hürden. Auch sei die Wirtschaftlichkeit fraglich.

Das erste Energieforum hat Stadt knapp 600 Euro gekostet. Eine Fortsetzung ist für das dritte oder vierte Quartal vorgesehen.

Themenvorschläge per Mail an a.hass@eberswalde.de