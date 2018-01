Erwin Geschonneck im Mittelpunk

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Schauspieler Erwin Geschonneck steht im Mittelpunkt des Filmabends am Freitag im Gerhart-Hauptmann-Museum. Katrin Sell erinnert an den Mimen, der den Defa-Film prägte, aber auch mit Bertolt Brecht zusammen arbeitete, bis es zum Bruch zwischen beiden kam. Beleuchtet wird zudem die widersprüchliche Biografie des Kommunisten, der die Nazi-Zeit nur knapp überlebte und 2008 starb. Gezeigt wird die Defa-Verfilmung von Arnold Zweigs Roman "Das Beil von Wandsbek" aus dem Jahr 1950. Geschonneck spielt die Hauptrolle des Fleischers, der sich 1934 in Hamburg in Geldnot überreden lässt, als Henker zu agieren. Beginn: 19 Uhr, Eintritt: drei Euro.