Drei Spielpunkte und 1320 Stauden

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) "Für mich kann es gar nicht grün genug sein. Vielleicht könnte man noch Blumenbeete anlegen, dass eine richtige Oase zum Entspannen entsteht", sagt Christiane Roth. Die 40-Jährige schiebt ihren Kinderwagen oft an der Brache hinter dem Ärztehaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Nord entlang. 2013 errichtete die Stadt dort mit Fördermitteln den Park "Kleine Freizeit". Ein großer Teil des Grundstücks ist jedoch noch mit Bauschutt und Wildwuchs bedeckt. Das soll sich ändern.

Am Dienstagabend sprach sich der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig dafür aus, einen "Grundsatzbeschluss zur Freiflächenplanung" für das 4300 Quadratmeter große Areal zu fassen, das sich gestalterisch an die "Kleine Freizeit" anpassen soll. "Die Parkanlage ist ein Transitraum für Fußgänger und Radfahrer und ermöglicht kurze und sichere Wege von Wohngebieten zu Einkaufsmöglichkeiten", erklärte Christfried Tschepe, der im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist.

Die große Rosskastanie auf der Brache soll erhalten bleiben. 30 neue Bäume, 4000 Sträucher und 1320 Stauden sieht die Vorplanung vor. Drei Lampen, fünf Bänke, zwei Fahrradbügel, drei Abfallbehälter, zwei Hundetoiletten, eine Tischtennisplatte und drei Spielpunkte sind ebenfalls vorgesehen. 342 000 Euro betragen die geschätzten Gesamtkosten. Die Stadt hofft auf eine 90-prozentige Förderung. Seitens des Landes gebe es das Signal das entsprechende Programm 2018 wieder aufzulegen. "Dafür müssen wir uns wappnen", erklärte Tschepe.

Der sachkundige Einwohner Gordon Starcken regte an, mehr Fahrradbügel aufzustellen und statt der exotischen Gehölze einheimische zu nehmen. Stephan Wende (Linke) monierte, dass die vorgesehenen Gehölze, bis auf zwei Kirschen, keine große Blühkraft hätten und so klein seien, dass Vögel kaum brüten könnten. Jürgen Luban (SPD) sprach sich für Linden aus. Man wolle keine dunklen Ecken schaffen, erklärte Tschepe. Er versprach dennoch, die Anregung mitzunehmen.