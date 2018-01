Uckermark-Soldaten 2018 in Polen und im Baltikum unterwegs * Wohin geht die Reise in diesem Jahr? jro

Josefin Roggenbuck

(MOZ) Das Fernmeldebataillon 610 in Prenzlau ist Teil der multinationalen Fernmeldekräfte des Multinational Corps North-East mit Hauptquartier in Stettin (Polen). Dietmar Rietz sprach mit dessen Kommandeur, Oberstleutnant Tobias Jahn.

Herr Oberstleutnant Jahn, wie und wann sind Sie in die Uckermark gekommen?

Ich bin seit dem Oktober 2017 Kommandeur des Fernmeldebataillons 610 in Prenzlau. Davor war ich vier Jahre lang im Verteidigungsministerium in Berlin eingesetzt. Ich wohne im Prenzlauer Berg in Berlin.

Im Fokus der Fernmelder stand 2017 eine Zertifizierungsübung für das Multinationale Corps. Welche Hauptaufgaben sind in diesem Jahr von Ihrem Bataillon zu erfüllen?

Die Hauptaufgabe der Soldaten des Fernmeldebataillons 610 im Jahr 2018 ist es, die Unterstützungsleistungen für das Multinationale Corps in Stettin zu erbringen. Dazu werden wir in diesem Jahr wieder viel unterwegs sein - zu Übungen mit unseren polnischen Kameraden in Polen und im Baltikum.

Zu den Plänen der Fernmelder in diesem Jahr gehören auch die erneute Durchführung eines IT-Camps in der Kaserne, um praktisch zeigen können, wie vielfältig und spannend der Dienst bei uns Prenzlauer Fernmeldern ist und welche Möglichkeiten die Bundeswehr als großer Arbeitgeber hier in der Region bieten kann.

Außerdem beteiligen wir uns am Tag der Bundeswehr Anfang Juni.

Was wünschen Sie sich persönlich für das Jahr 2018 ?

Ich wünsche mir persönlich, dass wir als Bataillon alle unsere Aufträge erfüllen und dass alle Soldaten gesund bleiben. Für die Stadt Prenzlau wünsche ich mir, dass das enge Band, was wir zwischen der Stadt und der Bundeswehr geknüpft haben weiter hält und ausgebaut wird. Selbiges gilt auch für den Kreis Uckermark.

