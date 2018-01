Offene Ohren für junge Ideen

Judith Voigt

Neuruppin (MOZ) Was passiert, wenn die Generationen aufeinandertreffen? Wenn Jugendliche versuchen, Senioren von ihren Ideen zu überzeugen? Am Dienstag in Neuruppin zeigte sich der beste Fall: Die Einfälle der Schüler stießen auf offene Ohren und fanden viele Anhänger. Es ging um das Leben im neuen Wohngebiet "An der Pauline".

Im September 2016 haben Schülergruppen der Evangelischen Schule und des Schinkelgymnasiums begonnen, mit der Wohnungsbaugenossenschaft "Karl-Friedrich Schinkel" (WBG) zusammenzuarbeiten. Es ging um Konzepte für das neue Wohngebiet (RA berichtete). "Wir als WBG sind an die Schulen herangetreten", erklärte Heiko Weißenfels, der das Bauprojekt begleitet. Nun war es Zeit für die erste Präsentation. Zwölf Evi-Schüler zeigten in der Seeresidenz, wie sie sich ein Zusammenleben im Wohngebiet vorstellen können. Die Schinkel-Schüler sind im Februar an der Reihe. 30 künftige Bewohner waren am Dienstag bereits gespannt auf das Ergebnis der Evi-Arbeit, die laut Lehrer Karsten Voge gar nicht so einfach war. "Das war ja Neuland für uns", so Voge.

Für diese Aussage recht professionell wirkte der Film von Anton Kerkau, Mory Weiß, Marten Bukowski und Sidney Gorgas. Die vier Zwölftklässler haben den Baubeginn begleitet. Ende 2016 war dort noch Brachland zu sehen. Doch die Schüler dokumentierten, dass keineswegs Stillstand herrschte: Hinter den Kulissen traf sich Heiko Weißenfels mit den Interessenten und zog die künftigen Bewohner in den Bau mit ein. Die vier Jugendlichen zeichneten in einem Interview auf, was sich Interessenten von dem Projekt erhoffen: ein Zusammenleben, bei dem einer auf den anderen achtet, so das Fazit. Als Ende 2017 der Bau begonnen hatte, schauten die Jugendlichen noch einmal vorbei.

Charlotte Göbel, Alexandra Fenske und Michelle-Marie Rode haben sich mit einem Regionalladen beschäftigt, der auf dem Areal entstehen könnte. Sie haben sich für ein besonderes Konzept entschieden: einen Unverpackt-Laden. Dort werden Waren lose verkauft, sodass wirklich nur die benötigte Menge genommen werden kann. Außerdem lässt sich auf diese Art Verpackungsmüll sparen. In liebevoller Kleinarbeit haben die Jugendlichen ein Modell des Ladens gestaltet - inklusive Mini-Gurken und winzigen Tomaten in der Auslage. Angeboten werden nur regionale Produkte. Auch ein Bistro könnte vor Ort entstehen. Der Name des Ladens könnte - so die Schülerinnen - "Pur" lauten. Das steht für "Persönlich - Unverpackt - Regional".

Mit der Gestaltung des Gartens vor dem Regionalladen haben sich Niclas Steinke und Marvin Neustadt beschäftigt. Zwei Anbauflächen für die Gemeinschaft gehören zu diesem Konzept ebenso dazu wie ein Gewächshaus und eine Kräuterspirale.

Den Abschluss des Abends gestalteten Erik Witzlau, Leon Spitzer und Til Querengässer. Sie haben sich mit dem Thema Vereinsamung auseinandergesetzt und zeigten, wie diese sich in einem Wohnprojekt vermeiden lässt - beispielsweise durch gemeinsame Unternehmungen wie Spielabende oder Feste.

Inwieweit die Ideen der Schüler in die künftige Planung des Wohngebietes einfließen, steht laut Heiko Weißenfels noch nicht fest. "Aber wir sind interessiert, das Projekt weiter zu begleiten", sagte Lehrer Karten Voge. Gemeinsam mit den Bewohnern wären verschiedene Projekte möglich. So könnten sich kleine Schülergruppen beispielsweise im Laden oder auch im Garten engagieren. Ein gemeinsam gestaltetes Sommerfest könne er sich ebenfalls vorstellen. Das alles ist Zukunftsmusik, doch fest steht: Das Evi ist bereit für das Engagement über Generationsgrenzen hinweg.