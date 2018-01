Anwohner sollen über Fahrbahnbreite mitentscheiden

Jens Sell

Strausberg (MOZ) In diesem Jahr soll die Ruhlsdorfer Straße ausgebaut werden. Ob sie aber drei oder fünf Meter breit gebaut wird und ob das Regenwasser seitlich in Mulden und unter der schmalsten Stelle direkt versickert oder über Rohre abgeleitet und unter der Hochspannung versickert wird, ist heftig umstritten. Als der Ausbau schon 2015 aufs Tapet kam, hatte Bürgermeisterin Elke Stadeler von fünf Meter Ausbaubreite gesprochen. Das wäre jenen Anwohnern recht, die gern auf dem Seitenstreifen ihre Autos parken, weil ihre Grundstücke so zugebaut sind. Doch die Voruntersuchungen des Planungsbüros ergaben: Bei fünf Metern Fahrbahnbreite kann man das Regenwasser nicht an Ort und Stelle versickern, weil nicht genügend Platz für Mulden bliebe und es zum Teil in die Keller drücken würde. Dann also müsste es mit Rohren abgeleitet werden. Und da die Straße in der Trinkwasserschutzzone 3 liegt, wie Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann am Dienstagabend in der Bauausschusssitzung erläuterte, sind dann Reinigungseinrichtungen vorgeschrieben, bevor es versickern darf. Klartext: Fünf Meter Straßenbreite wird teurer für die Anwohner, die 90 Prozent der Ausbaukosten tragen müssen.

Roland Liedtke aus der Ruhlsdorfer Straße hatte dem Bauausschuss eindrucksvolle Fotos von Wasserschäden und dem Straßenzustand aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Er appellierte an die Mitglieder, das Regenwasser abzuleiten: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lösung mit Mulden und Rigolen funktioniert. Entscheiden Sie sich bitte für die zukunftsfähige Lösung mit fünf Meter Straßenbreite und Verrohrung. Denn was jetzt nicht gebaut wird, wird nie gebaut."

Liedtke bekam entschiedenen Widerspruch vom Linken-Stadtverordneten Wolfgang Wetzig, der ebenfalls in der Ruhlsdorfer Straße wohnt: "Wir haben teilweise eine lichte Breite von zehn Metern. Wenn da drei Meter Fahrbahn gebaut werden, haben wir 6,50 Meter zum Wasserversickern, was soll da nicht funktionieren?" Ohne den Straßenausbau werde sich dort nichts ändern, mit dem Bau bestünde die Chance auf Besserung. Und dafür reichten drei Meter: "Dort wohnen auch alte Leute, die sich die teurere Variante nicht leisten können. Die melden sich bloß nicht so lautstark zu Wort und werden nicht wahrgenommen."

Stadtverordneter Heiko Winkelmann (UfW/Pro Strausberg) merkte an, dass der alte Beschluss fünf Meter festschreibe: "Der müsste wohl erst mal aufgehoben werden?"

Seit Montag liegt die Planung für vier Wochen im Rathaus aus. Alle Anwohner sind aufgefordert, ihre Hinweise und Bedenken einzubringen. Die Entscheidung fällen dann nach Abwägung aller Einsprüche die Stadtverordneten.

Die Kosten sollen für ein 500-Quadratmeter-Grundstück bei 3550 Euro für die Drei-Meter-Version und bei 4900 Euro für die Fünf-Meter-Version liegen. Der Eigentümer eines 800-Quadratmeter-Grundstücks müsste mit 5600 Euro bei drei Metern und 8000 Euro bei fünf Metern Straßenbreite rechnen, informierte Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann: "In der Gesamtbaumaßnahme würde die Fünf-Meter-Variante Mehrkosten von 100 000 Euro verursachen."