Retterin der Tanzlaune

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ihre Schlagernacht, Wiesn und Christmas-Party sind ausverkauft. 800 bis 900 Gäste feiern in der Sporthalle Neue Zeit ausgelassen. Der Veranstalter Rote Note hat Schwedt erfolgreich das Tanzvergnügen zurück gebracht.

Ostersonntag, am 1. April, steigt die mittlerweile 3. Schwedter Schlagernacht. Mehr als 700 Gäste kamen zur ersten, zur zweiten knapp 900. Für dieses Jahr rechnet der Veranstalter Rote Note Event mit noch mehr Zulauf. Beantragt ist die Genehmigung für 1200 Besucher. Die Tanzpartys mit Stars auf der Bühne, ein bisschen Erotik und teilweise ungewöhnlichen Terminen wie Ostersonntag oder erster Weihnachtsfeiertag treffen offensichtlich den Nerv vieler Schwedter.

Zu DDR-Zeiten war das Tanzvergnügen in der 50 000-Einwohner-Stadt ein gut gepflegtes Freizeitangebot. Nach der Wende ebbte es in mehreren Stufen ab. Kulturhäuser, Erlebniskneipen, große Gaststätten, die Diskothek P Zwo im ehemaligen Kulturhaus Arthur Becker, der Appelboom, zuletzt der New Irish Pub schlossen. Die Uckermärkischen Bühnen sprangen in die Bresche und boten viermal im Jahr Tanz für Ü 35 oder Ü 25 an. Zuletzt gab es außerhalb der Ubs. nicht mal mehr große Silvesterpartys in der Neuen Zeit. Andere Veranstaltungen wie der Schwedter Sportlerball genossen hingegen immer größere Beliebtheit bei Gästen, die einfach mal wieder schön tanzen gehen wollten.

2015 gründete die Schwedterin Veronika Trautsch, früher selbst DJ in Klubs und Diskotheken, zusammen mit einem Partner die Eventagentur Rote Note und stampfte Ostern 2016 die 1. Schwedter Schlagernacht aus dem Boden.

"Unsere Intension war damals, dass in Schwedt endlich wieder etwas stattfindet", erzählt die 45-jährige Chefin der Agentur. Sie hatte zuvor als Eventmanagerin gearbeitet, unter anderem im Musiktheater Neuer Schlachthof in Neubrandenburg. Als sie Mutter wurde, mittlerweile von drei Kindern, wollte sie nicht mehr in Clubs auflegen oder Stargäste betreuen, ihre Erfahrungen beim Buchen von Künstlern, Verhandlungen, Verträgen und vor allem im Konzipieren von angesagten Events dennoch weiter nutzten. "Wir sagten uns damals, wir probieren es einmal mit einer Party, die mehr bietet, als nur einen DJ, der Musik auflegt. Das kam so megamäßig an, dass uns die Gäste förmlich anflehten, weiter zu machen", erinnert sich die Schwedterin.

Neben Schlager-, Wiesn-, Weihnachts- und Silvesterparty in der Neuen Zeit will Rote Note in Zukunft aber auch andere Veranstaltungen wie beispielsweise eine Ladys Night, Stehkonzerte im Freien oder Kinderpartys organisieren.