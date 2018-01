Nein zu Verkehrsinseln, ja zu Straßenbau

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Sollen auf und an der Brandenburgischen Straße in Schöneiche Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit durchgeführt werden? Der Ortsentwicklungsausschuss war dazu am Montagabend geteilter Meinung.

Die Frage, ob auf Höhe des Edeka-Marktes und/oder nördlich der Berliner Straße Mittelinseln errichtet werden sollen, um das Queren der Straße sicherer zu gestalten, wurde ziemlich eindeutig beantwortet. Fünf, und damit alle anwesenden Gemeindevertreter, stimmten mit nein. 24 000 Euro würde eine solche Mittelinsel kosten, zusätzlich zum Ausbau der Straße. Die Arbeitsgruppe Brandenburgische Straße hatte sich mit fünf zu zwei Stimmen bereits im April 2017 gegen die Inseln entschieden. Bürgermeister Ralf Steinbrück will nun auch noch ein Votum der Gemeindevertreter haben, die darüber nach den Sitzungen der Fachausschüsse am 31. Januar abstimmen sollen. "Wir sind hier in Schöneiche keine Landeier, viele von uns sind den Verkehr in Berlin gewohnt", sagte Hans-Joachim Hutzfilz (SPD). "Wenn ich mir so manche Straßen in Nachbargemeinden anschaue, die weitaus befahrener als die Brandenburgische sind, dann stelle ich fest, dass es dort auch keine Mittelinseln gibt." Henry Drozdzynski (NF/Grüne/FFW) empfahl, einfach dem Ergebnis der Arbeitsgruppe zu folgen. "Sonst bräuchten wir diese ja gar nicht", ergänzte er. Die Arbeitsgruppe hatte an anderer Stelle empfohlen, Sinussteine in den Einmündungsbereichen der untergeordneten Straßen mit der Brandenburgischen Straße einzubauen, um dort das Fahrbahnniveau zu erhöhen und besser auf Fußgänger und Radfahrer aufmerksam zu machen. Kosten pro Einmündung: 8000 Euro. Der Ausschuss schloss sich dem ebenso an wie dem Vorschlag, die Berliner Straße zwischen Brandenburgischer Straße und Heuweg mitsamt Gehweg auszubauen.