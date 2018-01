Angst vor Schweinepest nimmt zu

Sara Friedrich

Bernau (MOZ) Wegen der "drohenden" Afrikanischen Schweinepest fordert der Deutsche Bauernverband Jäger auf, vorsorglich 70 Prozent der Wildschweine zu erlegen, insbesondere Bachen und Frischlinge. Ist das hysterisch oder angemessen? Und was können die Bürger im Barnim tun?

Wie groß das Problem aktuell ist, weiß Elke Reinking, Leiterin der Pressestelle am Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit: Zwar habe sich die Schweinepest "in den letzten zwei Wochen in ihrer Ausbreitung nicht weiter verändert". Gleichwohl handele es sich um eine anhaltende Bedrohung. Es sei offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis die Seuche auch hierzulande ausbricht.

Schuld daran wäre allerdings der Mensch und nicht das Tier. Dr. Wolfgang Bethe, Veterinär und Präsidiumsmitglied beim Deutschen Jagverband, hält es für erwiesen, dass der Virus etwa durch den Transitverkehr über große Distanzen verbreitet wird.

Klar ist: Auch Wildschweine sind Allesfresser. Daher sollten keinesfalls Lebensmittel und insbesondere Wurst- und Fleischwaren achtlos auf Raststätten weggeworfen werden. Bestenfalls werden sie erst am Reiseziel sicher entsorgt.

Wer im Bernauer Umland im Wald spazieren geht, sollte eigentlich gar kein Essen mitnehmen, rät Peter C. Neigenfind, Vorsitzender der Hegegemeinschaft Niederwild Barnim Süd. Zu groß sei die Gefahr, dass sich die Wildschweine über Nahrungsreste infizieren. Man wisse schließlich nie, was die Lebensmittel beinhalten und noch nicht, wie sich der Infekt beim Schwein herstellt. Spaziergänger erkennen erkrankte Tiere daran, dass sie liegen, beziehungsweise ihre natürliche Scheu abgelegt haben. Bei einem solchen Fund sollte man schleunigst den Förster oder die Polizei benachrichtigen. Keinesfalls sollte das Tier angefasst werden. Handelt es sich tatsächlich um eine Infektionskrankheit, wird das Waldstück großflächig abgesteckt und zum Sperrgebiet erklärt. Einmal entsorgte Tierkörper werden chemisch behandelt und verwertet.

Neigenfind zieht es vor, erst die Frischlinge zu bejagen und dann die Bachen. Umgekehrt würden die Frischlinge verhungern. Ohne Not würde er persönlich aber die Jagd auf die Schweine nicht überdurchschnittlich erhöhen, auch wenn das sein Dachverband jetzt fordert. In Tschechien, wo es bereits Pestfälle gab, haben die Behörden Elektrozäune aufgestellt und Sauenfänge installiert, berichtet Neigenfind, der regelmäßig in das Nachbarland reist.

Eine Prämie, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern bereit gezahlt wird, hält er nur bedingt für geeignet. Denn die werde erst für jedes erlegte Tier gezahlt, was über die Bilanz vom Vorjahr hinausgeht. Angenommen, man hat also im Vorjahr 200 Schweine geschossen, erhält man die Prämie erst ab dem 201. Schwein. Er beklagt auch, dass es nicht genügend Kühlzellen gibt und die Jäger die Trichinen-Untersuchung in Brandenburg selbst zahlen müssen. Die Kosten liegen bei etwa zehn Euro. In Sachsen werden sie beispielsweise vom Land übernommen. Zudem lägen die Preise für Schwarzwild im Keller. Wildhändler zahlen demnach aktuell lediglich maximal 50 Cent/Kilo. Das motiviere keinen Jäger zur Schwarzwildjagd. Wer also eine weitere Erhöhung der Abschusszahlen fordert, möge auch über diese Aspekte und realistische Ankaufpreise für Jäger nachdenken, fordert Neigenfind. Grundsätzlich sei überhaupt nichts gegen Wildfleisch zu sagen. Gerade das Fleisch vom pflanzenfressenden Reh sei ein hervorragendes Naturprodukt und frei von zugesetzten Medikamenten.

Dass längst nicht alle Bachen vorsorglich geschossen werden dürfen, bemerken Mitglieder vom ökologischen Jagdverein Brandenburg e.V., der die Jagd als Handwerk betrachtet. Seine Jäger verstehen sich als Dienstleister der Kulturlandschaft. Eine Jagd um der Trophäe wegen, sowie den in Deutschland erlaubten Abschuss von wildernden Hunden und Katzen lehnen sie ab. Zudem fordern sie einen regelmäßigen Schießleistungsnachweis für Jäger. Mathias Graf von Schwerin aus Werneuchen hat den Vorsitz im Verband. Er erklärt, dass viele Jäger grundsätzlich und schon allein aus ihrem Ethos heraus keine Bachen schießen würden, obwohl das wildbiologisch vertretbar und tierschutzrechtlich machbar sei. Unterscheiden müsse man hier allerdings sauber zwischen sogenannten laktierenden Wildschweinmüttern, die ihre Jungen säugen und denen, die das nicht mehr tun. Erstere stünden unter Schutz und dürfen definitiv nicht erlegt werden. Graf von Schwerin ist zudem der Meinung, dass die Bauern einen nicht unwesentlichen Beitrag am gestiegenen Wildschweinbestand haben. Sie seien es, die mit ihren zunehmenden Maisbeständen den Tieren ausreichend Nahrung zur Verfügung stellen würden.

Die Bauern setzen mit Ihrer Forderung von 70 Prozent so hoch an, weil Wildschwein und Hausschwein gleichermaßen von der Schweinepest betroffen sind. Für die Mastbetriebe ist ein einziger Fall im Stall mit enormen ökonomischen Konsequenzen verbunden. Daher ist ihre Angst nachvollziehbar, mit jagdlichen Mitteln aber ohne weiteres offenbar nicht umsetzbar. Sonst müssten die Jäger theoretisch rund eine Million Wildschweine erlegen.