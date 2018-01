Risiken und Nebenwirkungen

Sandra Gallbronner

Berlin (MOZ) Kurz vor Beginn der Grünen Woche in Berlin wächst die Kritik am hohen Fleischkonsum der Deutschen. Verbände kritisieren negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Die Hauptstädter sind große Fleischesser. Doch obwohl sie täglich rund 350 Tonnen davon verzehren - in Brandenburg sind es etwa 250 Tonnen -, gibt es in Berlin keinen großen Schlachtbetrieb mehr. Auf dem einst bedeutenden Zentralvieh- und Schlachthof in Friedrichshain stehen heute Wohnhäuser. Die Tierverarbeitung übernahmen Betriebe im Umland, zum Beispiel die Wiesenhof-Schlachterei in Niederlehme (Dahme-Spreewald). Mehr als 100 000 Hähnchen werden im früheren VEB Kombinat Industrielle Mast Königs Wusterhausen jeden Tag getötet und verpackt - damit den Berliner Lebensmittelläden und Gastronomiebetrieben nicht der Nachschub ausgeht.

Die Lust auf Wurst und Fleisch ist groß. 59 Kilogramm isst jeder Bundesbürger im Schnitt jährlich, heißt es im Fleischatlas 2018, der unter anderem von der Umweltschutzorganisation BUND herausgegeben wurde. Viel zu viel, beklagen Umweltschützer sowie Ernährungsexperten und fordern, die Menge mindestens zu halbieren. "Das ist eine plakative Forderung", entgegnet Thomas Vogelsang, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie. Er schätzt den tatsächlichen Verzehr an Fleisch und Wurst deutlich niedriger ein.

"Ein hoher Fleischkonsum kann eine erhöhte Fettzufuhr bedingen", sagt Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Gemeint sind Panaden, fettige Soßen und fettreiche Wurstwaren, die zu Übergewicht führen können. Neben den Fetten wirkt sich auch der Fettbegleitstoff Cholesterol ungünstig auf den Körper aus, was Herz- und Kreislauferkrankungen fördert.

Kunden sorgen sich aber auch um das Wohl der Tiere. Viele Mastschweine sind verletzt oder leiden an Atemwegserkrankungen. Es gibt Milchkühe, die an einer Euterentzündung leiden, und Masthühner mit Knochenbrüchen.

Eine Kennzeichnung der Tierhaltung der einzelnen Fleisch- und Wurstprodukte, wie dies bei Eiern der Fall ist, könnte Verbrauchern mehr Orientierung geben. Sowohl der Verband der Deutschen Fleischwarenindustrie als auch der Deutsche Bauernverband setzen sich dafür ein, und auch im Papier der Sondierungspartner findet sich die Forderung wieder. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft ist ebenfalls zu Verbesserungen bereit. Im Gegenzug fordert man eine vom Staat erhobene Abgabe für tierfreundliche Haltung. "So ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien", heißt es.

Immerhin: Laut Umfragen ist ein Großteil der Deutschen bereit, deutlich mehr Geld für Fleisch aus artgerechter Haltung auszugeben.