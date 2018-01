Turm-Sanierung abgeschlossen

Sonja Jenning

Frankfurt (soj) Nach knapp sechsmonatiger Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Schlauchturm der Hauptfeuerwehr an der Heinrich-Hildebrand-Straße abgeschlossen. 300000 Euro hat die Stadt investiert und blieb damit im Rahmen der geplanten Kosten, wie Baudezernent Markus Derling (CDU) am Dienstagabend bei einem Vor-Ort-Termin betonte.

Der fast 50 Jahre alte und 34 Meter hohe Turm, in dem die Wasserschläuche nach jedem Einsatz gewaschen, überprüft, wenn nötig repariert und getrocknet werden, war das letzte unsanierte Gebäude auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Dort sind zwischen 2007 und 2012 bereits rund sechs Millionen Euro in die Modernisierung der Feuerwache, des Technik- und Logistikzentrums sowie des Kfz-Wasch- und Pflegestützpunkts geflossen. Der Turm selbst war in baulich schlechtem Zustand. Steine und Beton bröckelten von der Fassade, die seit 2010 mit grüne Auffangnetzen bespannt war. Diese wiederum verhinderten, dass die Feuerwehrleute am Turm für Höhenrettungs- und Leitereinsätze trainieren konnten.

Nun ist die etwa 600 Quadratmeter große Außenfläche ausgebessert, neu verputzt und mit Aluminiumblechpanelen zweifarbig verkleidet. Eine Betonsanierung sowie die Dachsanierung waren ebenfalls notwendig. Metallbauteile und Fenster wurden erneuert sowie Elektro- und Blitzschutzarbeiten durchgeführt. Zudem wurde der Turm mit dem Schriftzug "Feuerwehr" versehen. Die roten Buchstaben, die bei Einbruch der Dunkelheit leuchten, sind ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit und die Einsatzbereitschaft der Frankfurter Feuerwehrleute, erklärte Sozial-Dezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD), der für die Feuerwehr zuständig ist.