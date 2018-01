Beliebtes DJ-Duo Gestört aber Geil legt im Roxx auf

LR EIH

Eisenhüttenstadt (cth) Das Roxx startet mit dem derzeit wohl bekanntesten DJ-Duo Deutschlands in den Februar: Spike*D und Nico Wendel, besser bekannt unter dem Künstlernamen Gestört aber Geil. Die zwei zeigen am 2. Februar in Eisenhüttenstadt ihr Können.

Eingeladen wurden die Musiker von Diskothekenbetreiber Thomas Alisch. Er kennt die Jungs schon von anderen Auftritten. Im vergangenen Jahr beispielsweise gaben sie ein Open-Air-Konzert in Guben. 2015 spielten sie auf dem Eisenhüttenstädter Stadtfest. Diesmal wird es für die Fans privater. Im Roxx, in gemütlicher Clubatmosphäre können sie den Erfurtern mal ganz nah sein. Thomas Alisch versichert, der Club werde nicht überlastet. "Es soll für alle Gäste ein schönes Erlebnis sein. Die Anzahl der Tickets ist auf etwa 900 begrenzt." Deswegen sollten sich alle Interessierten auch schnell um die begehrten Karten für den Auftritt kümmern. Im Vorverkauf kosten die Tickets 11 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Zu erwerben gibt es die Karten zum Beispiel bei Partyfuchs Reschke in der Gubener Straße 42. Einlass am 2. Februar ist ab 22 Uhr. Feiern dürfen alle ab 16 Jahre (mit Muttizettel und Aufsichtsperson). "Wir geben unseren Gästen eine Party-Garantie bis morgens um sechs", verspricht Thomas Alisch. Dafür werden unter anderem auch die ebenfalls eingeladenen DJs Louis Garcia und Jay Cee sorgen.

Als besonderen Service für Gäste aus Guben, Frankfurt (Oder) und der Region bietet das Roxx in Zusammenarbeit mit dem Taxi-Unternehmen Schmidt einen Shuttle-Service vom Eisenhüttenstädter Bahnhof zur Diskothek. Wer seine Eintrittskarte vorzeigt, fährt gratis mit.