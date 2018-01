Amtsdirektor: "Ein Amt voll Ehrenamt"

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel hat am Dienstagabend 16 ehrenamtlich engagierte Einwohner des Amtes als "Ehrenamtler 2017" geehrt. Die Bürgermeister der Gemeinden und der Amtsdirektor selbst hatten die Kandidaten für diese erstmalige Ehrung vorgeschlagen.

"Das Amt Schlaubetal - ein Amt voll Ehrenamt", nennt Matthias Vogel das Motto für diesen besonderen Abend. Besonders nicht nur deshalb, weil ehrenamtlich tätige Bürger im Amt Schlaubetal mit einer kleinen Feierstunde geehrt werden. Besonders auch, weil diese Auszeichnungsveranstaltung zum ersten Mal stattfindet. Matthias Vogel, seit April 2017 im Amt, hatte diese Form der Ehrung angeregt und möchte diese zu einer Tradition werden lassen.

"Die heutige Veranstaltung ist eine Anerkennung und eine Würdigung Ihres ganz persönlichen Engagements im vergangenen Jahr", sagt der Amtsdirektor und betont: "Sie alle stehen für eine Vielzahl von Bürgern, für ein leidenschaftliches und am Allgemeinwohl orientiertes Handeln, mit dem das Leben in unserem Amt noch lebenswerter wird." Ohne das Wirken der ehrenamtlich engagierten Bürger "wären die Gemeinden und das Amt selbst um vieles ärmer", hebt Matthias Vogel hervor. Und: "Ich habe mir vorgenommen, diesen Tag des Ehrenamts zu einer festen Veranstaltung in jedem Jahr zu machen."

Sie ist kurz und prägnant, die Begrüßungsrede, mit der sich der Amtsdirektor an die zu Ehrenden wendet. Und genauso kurz und prägnant begründet er für jeden einzelnen ausgewählten Bürger, warum gerade ihm für sein Wirken im vergangenen Jahr gedankt wird. Die ehrenamtlich tätigen Bürgermeister der Stadt Müllrose und der Gemeinden Grunow-Dammendorf, Mixdorf, Ragow-Merz, Schlaubetal und Siehdichum sowie der Amtsdirektor des Amtes Schlaubetal hatten die Kandidaten für diese erste Ehrung vorgeschlagen. Insgesamt 16 Frauen und Männer werden als Ehrenamtler 2017 geehrt. Neben einer Dankeskarte erhalten sie als kleines Präsent eine Flasche Müllroser Jahrgangssekt aus dem Edeka-Markt Senkpiel in Müllrose.

Eine der Geehrten ist Brigitte Kubica. Die Mixdorferin engagiert sich nicht nur in besonderer Weise in der Bürgerinitiative "Keine Windräder im Schlaubetal" (Matthias Vogel ist es ein besonderes Bedürfnis, dafür danke zu sagen, wie er betont). Brigitte Kubica ist auch im Gemeindekirchenrat aktiv und im Heimatverein. Sie sei "ein sehr engagiertes Mitglied des Heimatvereins", so Mixdorfs Bürgermeisterin Marlies Janisch.

Die Ehrung betrachte sie als "Wertschätzung meiner Arbeit und sie ist vielleicht Ansporn für andere, sich ebenfalls zu engagieren", sagt Brigitte Kubica. Denn: "Das dörfliche Leben funktioniert nun mal nur mit Ehrenamtlern." Aktuell steht für sie das 650-jährige Bestehen ihres Heimatdorfes, das im Juni gefeiert wird, im Mittelpunkt. Sie leitet die Arbeitsgruppe, welche die Festschrift erarbeitet.

Auf Vorschlag des Amtsdirektors wird Lutz Boltz geehrt. Der Müllroser ist seit Anfang 2017 dabei, einen besonderen Schatz des Müllroser Heimatmuseums zu sichten: das Erbe der Fotografenmeisterin Ursula Raschke. Diese hatte bis 1986 ein Fotostudio in Müllrose und hatte dem Museum ihren gesamten Bestand an Papierbildern und Negativen vermacht - mit Aufnahmen aus den 1960er- bis 1980er-Jahren. "Allein 2300 Briefumschläge mit Negativen sind darunter", erzählt Lutz Boltz. Er bereitet die Sammlung in seiner Freizeit für die Digitalisierung vor, 15 600 Negative hat er bereits gesichtet. "Diese Fotos sind einmalige Zeugnisse der Stadtgeschichte", sagt der Polizist, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem ehemaligen Boxer Axel Schulz eine Spendensammlung zugunsten der Hinterbliebenen der beiden bei Ragow getöteten Polizisten durchgeführt hatte. Und der leidenschaftlich gern fotografiert und der Stadt Müllrose 2010 mehr als 2000 Fotos von der 750-Jahr-Feier geschenkt hatte. "Ich freue mich über diese Anerkennung", sagt Lutz Boltz und winkt ab: "Aber ich bin ja noch nicht mal ein Jahr lang im Museum aktiv. Andere haben da viel mehr Verdienste, sie engagieren sich ja schon über Jahre."