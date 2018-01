Pauschale statt Einsatzgeld

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Die Arbeit der freiwilligen Brandschützer wird in allen Städten, Ämtern und Gemeinden gewürdigt. Die monetäre Anerkennung des Ehrenamts aber ist sehr verschieden und reicht von Monatspauschalen bis Hochzeitszuschüssen.

Im Amt-Britz-Chorin-Oderberg wurde in der vergangenen Woche eine neue Entschädigungssatzung für die Feuerwehr verabschiedet. Die Kommune plant knapp 20000 mehr ein, die sie den freiwilligen Brandschützern zugute kommen lassen möchte. Die Kosten kommen in erster Linie dadurch zustande, dass das Amt seine 260 Feuerwehrleute nun unabhängig von den Einsatzzeiten belohnt. Jeder erhält einen monatlichen Betrag von 15Euro. Vorher gab es 2,50 Euro pro Einsatzstunde. Für die Kommune wird es damit teurer. Mit knapp 47000 Euro statt vorher 33000Euro muss sie nun kalkulieren. Hinzukommen die Zulagen für Einsätze ab vier Stunden und solche mit größerer Belastung, die auch erhöht wurden.

Genauso gestiegen: die monatlichen Zahlungen an die Funktionsträger. Der Amtswehrführer zum Beispiel erhält nun 200 statt 160 Euro, sein Stellvertreter 100 statt 80 Euro. Das ist im Vergleich der Freiwilligen Wehren der Nachbarkommunen ganz ordentlich. In Schorfheide gibt es 115Euro im Monat für den Gemeindewehrführer und 60Euro für seinen Vize. Dafür erhalten die Ortswehrführer mit 75 Euro in der Gemeinde etwas mehr als in Britz-Chorin-Oderberg (50 Euro).

Im Amt Joachimsthal gibt es sogar 150 Euro für jede Ortswehrführung, der Amtswehrführer erhält 95, sein Stellvertreter 80Euro. Fünf Euro gibt es für Joachimthals Brandschützer bei jeder angefangenen Einsatzstunde. In Schorfheide sind es vier Euro pro Einsatz, unabhängig von dessen Dauer. 177 Mitglieder zählt dort die Einsatzabteilung.

Auch Schorfheide hat seine Entschädigung Ende 2017 erhöht. 26500Euro wurden im vergangenen Jahr für die ehrenamtlichen Brandschützer ausgegeben. 2018 wird sich die Zahl fast verdoppeln. Außerdem leistet sich Schorfheide als einzige der benannten Kommunen einen hauptamtlichen Gerätewart auf 30-Stundenbasis, dessen Bezüge aus Gründen des Datenschutzes nicht mitgeteilt wurden. Im wesentlich einwohnerschwächeren und etwas kleineren Amt Joachimsthal wird pro Jahr mit etwa 19000Euro Entschädigung kalkuliert. 185 Mitglieder hat die Feuerwehr dort.

Beliebt ist in den ländlichen Gebieten auch ein Obolus für private Jubiläen. Joachimsthal genauso wie Schorfheide vergeben 50Euro für Brandschützer, die unter die Haube kommen sowie für deren Silberne, Goldene und weitere Hochzeiten. Beide Kommunen spendieren die gleiche Summe bei runden Geburtstagen, Joachimsthal ab dem 50. und Schorfheide ab dem 65. Lebensjahr.

Gemein ist allen drei verglichenen Kommunen, dass sie ihre Feuerwehrleute für langjährige Zugehörigkeit würdigen. Das beginnt bei zehn oder 20 Jahren Treue und geht bis zu 80 Jahren. Die Staffelung der Beträge unterscheidet sich nicht wesentlich. Sie beginnt bei 50 und geht mit den Jahren rauf bis 300 oder 350 Euro.

In Eberswalde gibt es solche Zahlungen für treue Dienste nicht. Die Barnimer Kreisstadt stellt ohnehin eine Besonderheit dar, leistet sie sich doch eine Berufsfeuerwehr, die zum Großteil auch die Wartung der Gerätehäuser der Freiwilligen übernimmt. Die Ehrenamtler müssen zumindest im Stadtgebiet auch nicht bei jedem Alarm ausrücken.

Trotz alledem gehen die Funktionsträger genauso wie die normalen Einsatzkräfte natürlich nicht leer aus. 75Euro erhalten die Ortswehrführer im Monat, 40Euro ihre Stellvertreter, 80Euro die Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Die Aufwandsentschädigung beträgt fünf Euro pro Einsatz. 2017 hat Eberswalde für seine 120 freiwilligen Brandschützer insgesamt 35500Euro Entschädigung gezahlt.