Badehose oder Schneeanzug * Wohin geht die Reise in diesem Jahr?

Josefin Roggenbuck

Schwedt (MOZ) Unter Palmen in der Hängematte entspannen oder die verschneiten Skipisten hinunterrauschen - die Urlaubssaison 2018 hat längst begonnen. Ihre MOZ fragt nach: Wohin treibt es die Uckermärker in der schönsten Zeit des Jahres? Welche Ziele stehen hoch im Kurs?

Bis zu den Winterferien sind es nur noch zwei Wochen. Der erste Ansturm auf die Reisebüros in der Region ist vorüber. Wer in den Winterurlaub will, hat längst gebucht. "In unserem kalten Winter treibt es die Leute in die warmen Regionen", sagt Kristin Kurzhals vom Schwedter Reisebüro Zwerg. Skiurlaube für die erste Reisewelle des Jahres werden eher weniger gebucht. Vielmehr stünden die kanarischen Inseln, aber auch Ägypten hoch im Kurs. "Urlauber wollen wieder die Wärme spüren", fügt Kurzhals noch an. Eine gestiegene Nachfrage nach Zielen in Ägypten und der Türkei kann auch Anke Peuker aus dem gleichnamigen Reisebüro in Angermünde bestätigen. Urlaub am Roten Meer und der türkischen Ägäis seien wieder voll im Kommen, Bedenken über politische Unruhe oder Sicherheitsmängel gingen zurück, so die Geschäftsfrau. Aber auch Skiurlaube seien bei ihr für die Winterferien gebucht worden. "Da geht es vorwiegend nach Österreich. Tschechien ist nicht so beliebt."

Dabei sei die Uckermark eher keine typische "Skiurlauber-Region", findet Dirk Köhler aus dem Angermünder Reisebüro "Am Markt". Vielmehr würden die Menschen während der schönsten Zeit des Jahres in See stechen. Kreuzfahrten boomen - da sind sich die drei Experten aus den Reisebüros einig. "Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut geworden. Kreuzfahrten sind nicht mehr so teuer und exklusiv wie noch vor ein paar Jahren", sagt Köhler.

Ob Kanaren, Metropolen wie London, Paris und Amsterdam oder die Route entlang der Fjorde bis nach Spitzbergen - der Urlauber nehme von solch einer Reise viele Eindrücke mit, sehe in kürzester Zeit die verschiedensten Orte, beschreibt Kurzhals die Vorteile einer Tour über die Meere. "Und das Bett ist auch immer dabei", ergänzt sie ihre Ausführungen.

Doch auch in den Reisebüros ist nicht alles so rosig. Die Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin spüren sie immer noch. "Es ist schade, dass es die Airline nicht mehr gibt", sagt Peuker. Es gibt weniger Flüge, daraus resultierend auch weniger Flugtage und schlechtere Flugzeiten. Die Preise werden durch die mangelnde Konkurrenz in die Höhe getrieben. Teilweise muss lange nach einem Non-Stop-Flug beispielsweise nach Gran Canaria gesucht oder ein Umstieg in Lissabon oder Madrid in Kauf genommen werden. Bis sich das alles wieder normalisiert und eingespielt habe, wird es noch eine Weile dauern, vermutet Köhler. Solange kann ja auf Urlaubsorte, die mit dem eigenen Auto erreichbar sind, zurückgegriffen werden - definitiv ohne Flugausfälle.