Mühlenwerke setzen auf Regionalität

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Brandenburgs Minister für Wirtschaft und Energie Albrecht Gerber (SPD) hat am Mittwoch die Oderland Mühlenwerke Müllrose GmbH & Co. KG besucht. Er folgte einer Einladung von Thomas Ludwig, Geschäftsführer der Mühlenwerke, und ließ sich vor allem über die Regionalmarke "Das Brandenburger Mehl" und deren Vermarktung informieren. Im Gespräch wurde besonders die regionale Wertschöpfungskette hervorgehoben: vom in lokalen Landwirtschaftsbetrieben erzeugten Getreide über das Mahlen in der Müllroser Mühle bis zur Herstellung von Backwaren aus Müllroser Mehl in lokalen und regionalen Betrieben. So entstünden echte regionale Produkte, betonte auch der Wirtschaftsminister. "Regionale Produkte sind ein wichtiges Thema nicht nur für Brandenburg, sondern auch für die Menschen in Berlin", erklärte er.

Als er vor viereinhalb Jahren nach Müllrose gekommen sei, habe er schnell gemerkt: "In Brandenburg ist Regionalität sehr wichtig - das ist was Besonderes", erklärte Geschäftsführer Thomas Ludwig. In Hessen, wo er vorher tätig war, sei das nicht so. Deshalb verspreche er sich von der vor knapp einem Jahr erstmals vorgestellten Marke "Das Brandenburger Mehl" einen wirtschaftlichen Erfolg. Das Müllroser Mehl sei keine billige Industrieware, sondern ein echtes Qualitätsprodukt. "Wir produzieren für die Bäcker in der Region, das mittelständische Bäckerhandwerk ist unser Fundament", betonte er. Und die Bäcker profitierten nicht nur von der hohen Qualität: "Sie können mit der Marke ,Das Brandenburger Mehl' für ihre Erzeugnisse werben."

Thomas Ludwig berichtete von weiteren Investitionen in den Mühlenwerken. So würden sechs Walzenstühle gekauft, außerdem zwei Reinigungsmaschinen, die allein schon fast eine Viertelmillion Euro kosteten. Die neuen Walzenstühle seien "der Anfang zu einer komplett neuen Mühle", blickte Betriebsleiter Winfried Blume voraus.

Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Freitagausgabe.